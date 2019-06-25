逛街看手机，容易乱花钱
时下，“低头族”随处可见，就连吃饭逛街，不少人也是手机不离手。美国科学家的一项新研究表明，逛街购物的时候如果边走边玩手机，除了会增加撞到障碍物的风险，还会使人在不知不觉中就多花掉很多钱。
美国费尔菲尔德大学的研究小组要求231位参试者完成一项模拟购物任务。一组参试者自我克制不掏出手机而只关注商品，另一组人则随意地间歇性使用手机进行不相关任务（如接打电话、收发短信、听音乐等）。两组参试者原本都依据研究人员提供的一份购物清单购物，但结果显示，在商店中偶尔或不断使用手机的人，在计划外的购买量远多于专心逛街的人。
研究人员指出，逛街时“一心二用”，当注意力被分散后，人们就可能忘记他们最亟需购买的是哪些商品，反而会被店内琳琅满目的其他货物所吸引，不假思索地将其收入囊中。即使只在购物过程中偶尔使用手机也会产生这种效应，导致额外的花销。所以，购物时为了省钱也要专心。 （艾 易）
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