男性结扎也称“输精管结扎术”，是全球广泛应用的永久性绝育措施之一。近日，《美国国家癌症研究所杂志》刊登丹麦一项大规模长期研究发现，男性结扎会增加患前列腺癌的风险。

丹麦国家血清研究院的调查涉及215万丹麦男性，参试者出生于1937~1996年，追踪调查从1977年1月1日开始，持续到2014年12月31日结束。研究人员收集了参试男性的婚姻状况、养育子女数、就医频率、接受结扎手术时的年龄、前列腺癌发病情况等信息，结果发现，共有约13.96万名参试者（约占6.5%）接受过结扎手术，手术时的平均年龄为38.3岁。调查期间，2.62万人（约占1.2%）被确诊为前列腺癌，诊断时平均年龄65.4岁。对比分析结果显示，与未接受过结扎手术的男性相比，接受结扎手术10年后，男性患前列腺癌的风险平均增加15%。

研究人员表示，虽然前列腺癌的风险有所增加，但上述男性患上其他类型癌症的风险却降低了9%，这可能是由于接受结扎手术的男性生活方式更健康，吸烟和酗酒等不良嗜好更少。▲ （王兴旺）