结扎后易患前列腺癌
男性结扎也称“输精管结扎术”，是全球广泛应用的永久性绝育措施之一。近日，《美国国家癌症研究所杂志》刊登丹麦一项大规模长期研究发现，男性结扎会增加患前列腺癌的风险。
丹麦国家血清研究院的调查涉及215万丹麦男性，参试者出生于1937~1996年，追踪调查从1977年1月1日开始，持续到2014年12月31日结束。研究人员收集了参试男性的婚姻状况、养育子女数、就医频率、接受结扎手术时的年龄、前列腺癌发病情况等信息，结果发现，共有约13.96万名参试者（约占6.5%）接受过结扎手术，手术时的平均年龄为38.3岁。调查期间，2.62万人（约占1.2%）被确诊为前列腺癌，诊断时平均年龄65.4岁。对比分析结果显示，与未接受过结扎手术的男性相比，接受结扎手术10年后，男性患前列腺癌的风险平均增加15%。
研究人员表示，虽然前列腺癌的风险有所增加，但上述男性患上其他类型癌症的风险却降低了9%，这可能是由于接受结扎手术的男性生活方式更健康，吸烟和酗酒等不良嗜好更少。▲ （王兴旺）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn