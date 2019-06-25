赵可佳 编译

喝酒不仅伤胃肠，对皮肤的伤害也不容小觑。日本国家针灸师石川美绘在“活力门”网站发文，介绍了饮酒是如何“摧残”皮肤的。

1.身体为了分解乙醇（酒精的学名），会消耗体内多种营养素，长此以往会导致肌肤汲取的营养减少。

2.酒后第二天，很多人都会感到喉咙干渴。这是因为，乙醇有利尿作用，会使身体排出大量水分，甚至导致脱水。这会让皮肤干燥，易长皱纹。

3.在分解乙醇时，血糖会下降，这也是酒后会想吃甜食的原因。若过度摄取糖分，会使皮脂分泌过剩，导致毛孔堵塞、长痤疮。

4.过度饮酒当日，人们总是很难入睡，睡着了也一晚醒好几次。喝酒会影响睡眠质量，使皮肤新陈代谢变差。

为防止酒精伤害皮肤，除了少饮酒，还可以改变一些方式：少喝含糖分多的酒，如啤酒、鸡尾酒；喝酒时多喝水，乙醇分解快；下酒菜选择脂肪、盐分少的，如原味坚果、蔬菜、豆腐等；就寝前两三个小时不喝酒。▲