夏天，这样开窗更凉爽

盛夏来临，气温持续上升，室内难逃高温高湿，很多人一回家就不得不打开空调。长时间吹空调、开电扇让人并不舒服，有没有自然凉的办法呢？对此，美国“男性健康”网站总结了一个让家中保持凉爽的开窗妙招。

保持屋内凉爽的原则是，在阳光晒进窗户前遮住它。早上，关上所有朝东和朝南的窗户，拉上窗帘，有百叶窗的要将其闭合；打开房间朝西和朝北的窗户。这有助于遮挡阳光，也不妨碍新鲜、凉爽的早晨空气进入房间。

下午晚些时候，室外温度低于室内温度时，再打开朝东和朝南的窗户，关上朝西和朝北的窗户。因为一旦室外温度下降，白天家里吸收的热量都会被释放到室外。▲ （萧忠彦）