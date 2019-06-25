高血糖状态易致人体抗感染能力下降
泌尿道感染、呼吸道感染、皮肤感染……糖尿病患者夏季需提前预防
夏季天气炎热，食欲变化大，糖尿病患者的血糖不易控制。而血糖升高时，一旦遭遇细菌侵入，身体极易出现感染，如泌尿道感染、呼吸道感染、皮肤感染等，长期高血糖还可引起多种器官，尤其是眼、心、血管、肾、神经损害或器官功能不全或衰竭，导致残疾或者过早死亡。
因此，夏季糖尿病患者马虎不得，一定要提前预防。
糖尿病患病率逐年攀升，危害大
糖尿病是一种累及多脏器的慢性终身性疾病，已成为仅次于脑血管和肿瘤之后的常见病、多发病和慢性非传染性疾病。糖尿病本身对患者的危害不是很大，但很容易引起可怕的并发症，包括高血压、脑血栓、脑梗阻、心肌梗塞、肺结核、肝硬化、尿毒症、坏疽、足病变等。还有因糖尿病引起的失明、坏疽、截肢和肾功能衰竭，往往比一般肾病可怕十几倍。
而且糖尿病患者的高血糖状态，有利于细菌在体内生长繁殖，同时也抑制了白细胞吞噬细菌的能力，使病人抗感染能力下降。常见的有泌尿道感染、呼吸道感染、皮肤感染等。
目前，我国糖尿病患病率逐年攀升，患者人数达到1.3亿，已经超过欧美国家。
专家提醒，糖尿病早期症状不容忽视。“早期糖尿病患者，会出现尿频、轻度口干，常常会无缘无故地感觉到疲劳，特别是上下楼的时候更是明显，感冒的时候容易长疖疮或血压高、尿液呈现出白色、有甜酸的气味等，如果出现了以上的症状，一定要及时就医，及早发现和及早调养更有助于控制血糖，防止并发症的发生。”
新发现：DNJ或成糖尿病克星
尽管人类从未停止过对糖尿病相关领域的探索与研究，但能够算得上获得重大性突破的研究成果，多集中在近几十年。其中，DNJ的发现与临床应用，可能会成为此疾病未来发展的拐角点。
DNJ，全称1-脱氧野尻霉素，是一种多羟基生物碱，1976年，日本科学家Yoshiaki首次在桑树中检测到它。民间流传千年的“以桑降糖”的控糖土方，其“幕后功臣”终于有机会进入全球视野。
DNJ作为糖代谢酶抑制剂，可适度抑制α-葡萄糖苷酶，延缓二糖的降解过程，有效避开餐后血糖峰值。同时，其也不会产生肠道副作用及肝脏毒性，还能改善胰岛素抵抗，比起很多抗糖药，都更为适合糖友。
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