2019北京康复展：15家康复机器人及外骨骼企业同台竞技

6月28日-30日，即将在中国国际展览中心(静安庄馆)举办的北京国际康复及个人健康博览会-康复机器人及外骨骼集群区,吸引了15家以上的康复机器人企业报名参展.

15家康复机器人企业首次同台竞技

据了解，2019北京国际康复及个人健康博览会,作为国内集康复产品技术、新品发布、采购贸易、学术交流及教育培训为一体的综合服务平台,致力于发挥平台科技带动优势,创新打造康复机器人及外骨骼产业集群。

截止目前,展会已吸引北京大艾机器人、广州一康、钱璟康复 、北京瑞德、北京欧培德、力迈德、瀚翔生物、上海司羿智能、河南汇博医疗、南京博瑞思、英智科技、北京力泰克、极智医疗、天津漫步者等15家国内领先的康复机器人及外骨骼企业报名参展。展品范围涵盖上下肢康复机器人、外骨骼机器人、踝关节康复机器人、康复机器手等多种类型。

上海司羿现场展出的软体康复机器人手套届时还将参与展会主办方国药励展针对”个人健康“版块举办的”健康产品触底价团购“活动。

大咖纵论行业趋势及医用转化焦点

为助力行业产学研用深度融合,促进康复医学学术成果转化,届时，展会主办方还将联合清华长庚医院、北医三院、清华大学、美国马里兰大学等康复机器人权威专家共同举办以“科学技术创新促进康复发展”为主题的“康复机器人医学转化及应用论坛”,为快速发展中的康复机器人产业搭建技术交流平台。

清华长庚医院知名康复机器人专家潘钰教授,台湾长庚医院裴育晟教授,美国马里兰大学骨科,物理治疗与康复学系及生物工程系张立群教授,清华大学机械工程系康复机器人专家季林红教授,清华大学电子工程系电路与系统研究所副所长窦维蓓教授,北医三院康复科刘楠博士,北京潞河医院副院长陈学明教授及北京大艾、钱璟、极致产品研发代表等行业专家,将围绕“康复医学转化国际国内痛点、康复机器人现状与未来及各种新技术应用等热点话题,展开深度交流与碰撞。

同时,机器人展商代表欧培德及力迈德等公司还将在展会现场举办AI智能康复机器人中心解决方案及前沿康复机器人技术临床应用培训等活动。

现场举办康复机器人创新创业大赛

为促进卫生与健康科技成果转移转化及康复机器人产业创新发展,加速聚集海内外高层次创新创业人才,由中国生物技术发展中心作为指导单位,国药励展、中国技术交易所、奥咨达医疗器械服务集团共同发起主办的第二届中国国际医学转化创新创业大赛,将在康复展现场举办康复机器人专场。

大赛将采用“政府引导、公益支持、市场机制”的模式,引导、集聚了政府和资本及市场资源来支持此次参赛团队创新创业,全方位助力康复机器人“医研企”深度融合发展。