北京冬奥组委：将维护各层级赞助企业合法权益

6月24日，北京冬奥组委官方发布消息称，中国一贯重视发展体育事业，重视奥林匹克运动在中国的推广和发展。北京2022年冬奥会是促进中国体育事业和奥林匹克运动共同发展的重要契机。原文如下：

中国企业支持奥林匹克运动发展，积极参与北京冬奥会筹办，充分体现了中国企业对体育事业发展的重视，对北京冬奥会筹办的大力支持。北京冬奥组委将继续秉持公开、公平、公正的原则，维护各层级赞助企业合法权益。