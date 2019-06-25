为什么痔疮不要轻易手术？
解放军总医院第七医学中心普通外科副主任医师 崔伟
俗话说，“十人九痔”，这句话虽然说得有点儿绝对，但用来形容患痔疮的人比较多还是有一定道理的。
痔本身是一种十分常见的肛肠疾病，国外有报告说，有50%-90%的个人在其一生中至少有一次痔的主诉。过去，人们认为痔是直肠肛管部的静脉曲张所形成，但按照该理论治疗痔疮，无法解决术后复发率高等问题。
近年来，才有国外学者提出了痔的现代概念，肛垫下移学说。肛垫是直肠下端的唇状肉赘，位于齿线至齿线上方1.5cm左右的环状海绵样组织带，是每个人都有的正常解剖结构，起着肛门垫圈的作用，协助括约肌封闭肛门。
长期饮酒和食用大量刺激性食物可使局部充血；肛周感染可引起静脉周围炎使肛垫肥厚；长期的坐立、便秘、妊娠、前列腺肥大可导致肛垫向下移位。肛垫的病理性肥大和移位就形成了痔。
一般临床上将痔分为四期，用以指导临床治疗，第一期只在排便时出血，痔不脱出于肛门外；第二期排便时痔疮脱出，便后自行还纳；第三期痔脱出后需用手还纳；第四期长期在肛门外，用手亦无法还纳。目前较常用的手术方法是外剥内扎术，手术比较简单，但术后患者非常疼痛，创面愈合较慢，有肛门狭窄及肛门失禁的风险。
因为肛垫是人体的正常解剖结构，目前医学界的观点已从“见痔就治”转变为“只治疗有症状的痔”。治疗的目的重在消除、减轻主要症状，而非根治。
大多数患者改变生活习惯后可使痔的症状得到缓解。比如增加纤维性食物，改变不良的大便习惯（如在排便时看书，或有事没事到厕所蹲蹲等），保持大便通畅，改变饮食习惯（如少饮酒、勿食辛辣等刺激性食物）。
温水坐浴可改善局部血液循环，起到保持局部清洁、理疗的作用，是非常重要的。据说印度、马来西亚等国厕所内没有手纸，都用清水冲洗，故痔疮的发病率明显降低。因此，医生建议学学国外，提倡国人每次便后能用温水清洗肛门，如没有条件也尽量用清水冲洗。采取这些措施后，大多数患者都不需要再手术治疗。即使手术，也不是过去那样尽可能将痔块彻底切除，而是通过手术将脱垂的肛垫复位，保留肛垫的结构。
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