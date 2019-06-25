助力“无障碍沟通” 上海首次推广培训国家通用手语

国家通用手语的推广是“无障碍沟通”工作重要组成部分。24日，上海市首次国家通用手语培训班开班仪式在上海大学举行。

上海市聋协主席洪泽提到，上海有7万多持证听障人士，他们一直生活在无声的世界，手语是他们使用的特殊语言文字，开展国家通用手语的培训工作对于保障残疾人的语言文字权益，全面实现残疾人的小康进程具有重要意义，关乎残疾人文化素质的提高和融合发展，关乎残疾人实现全面小康的进程。她期待通过国家通用手语的推广活动，减少听障人士的语言障碍，形成关爱残障的社会氛围，经过培训的学员能够成为聋人和健听人沟通的桥梁。

上海市第一聋校副校长郭奕敏作为此次培训班的授课教师代表发言，她结合自身的手语学习、手语翻译、手语培训的经历，鼓励学员用心、用情、用功学好国家通用手语，真正成为手语的爱好者、推广者，成为听障人士的朋友和助手。

“此次国家通用手语教育推广培训项目，是国家通用手语自颁布以来上海市的首次推广培训活动，得到了国家手语和盲文研究中心、中国聋协手语研究推广委员会、上海市聋协等单位的大力支持。”上海大学副书记段勇表示，上海大学文学院语言学科不仅要在理论研究上有所发展，也要为国家的语言文字决策提供智力支持，为社会应用、政府决策和语言文字事业发展提供技术服务与数据支撑，要主动服务上海的经济社会发展、文化大都市建设和国际化需求。开展国家通用手语的研究、推广活动，建立国家通用手语教育推广协同工作平台，与上海市语委、上海市残疾人联合会、上海市聋协密切合作，为听障人群更好融入社会搭建信息沟通平台，努力探寻进一步改善听障人群平等参与社会生活的环境和提高残疾人发展水平的途径，正是这一理念的贯彻。

上海市教育委员教材语管处处长凌晓凤说，手语和盲文是中国三千多万听力和视力残疾人使用的特殊语言文字。《国家通用手语常用词表》《国家通用盲文方案》经教育部、国家语委、中国残联发布，成为服务特殊人群语言文字需求的语言文字规范。国家通用手语和国家通用盲文是国家通用语言文字的重要补充。推广国家通用手语和国家通用盲文，不仅使听力和视力残疾人使用语言文字的权利得以维护，也必将对残疾人学习文化知识、获取信息、社会交往以及更加公平地参与社会生活，平等实现权益与融合发展起到重要作用。她期待高校在做好培训和推广工作的同时积极开展手语科学研究，加强学科建设和人才培养。上海市语委支持高校、研究机构和社会团体以多种方式为社会各类人群提供语言文字服务。

本次国家通用手语培训班由上海市语言文字工作委员会办公室、上海市残疾人联合会指导，上海大学文学院主办，上海大学中国手语及聋人研究中心和上海市聋人协会承办。参加开班仪式的有来自上海市教育委员会基础教育处、上海市教科院、国家手语和盲文研究中心、教育部语用所、各区残联、残疾人服务单位、公共服务领域、公益组织和企业的人员，还有复旦大学、华东师范大学、上海大学文学院，以及来自上海市第一聋哑学校、上海市闵行区启音学校、上海市第四聋校、浦东新区特殊教育学校、上海市聋哑青年技术学校、聋校徐汇区业余大学特教部的师生。(记者 许婧)