荔枝也有“专属身份证”

夏至的清晨，烈日尚未当空。东莞市塘厦镇远昌果场内早已忙得热火朝天，两名工人正在将新摘的荔枝整理打包，一盒盒荔枝整装待发。

这些包装好的荔枝都被贴上了农产品质量追溯标识。消费者在收到荔枝后，扫描包装盒上的二维码就会看到收获时间、质检情况、联系人等信息。截至目前，东莞有七家企业已纳入国家农产品质量安全追溯平台开展追溯管理。

扫码可追溯荔枝采摘等情况

记者来到远昌果场时，该果场负责人刘远昌正在打印国家农产品质量追溯标识。一张张长约10厘米、宽约5厘米的追溯标识被张贴到荔枝的外包装盒上。标识上标有产品名称、产品追溯码、凭证出具单位等信息，右边还有一个专属二维码。消费者在收到荔枝后，扫描包装盒上的二维码就会得到这盒荔枝收获时间、质检情况、联系人等信息。

“我们生产的荔枝贴上了农产品质量追溯标识后，消费者可以扫描二维码追溯荔枝的采摘和质检等情况，这样食用起来也会更放心。”刘远昌说，“从农场的角度来说，这个追溯标识相当于我们的专属身份证，是对我们产品质量的一种肯定，也能让更多人了解到绿色食品的质量安全。”

据介绍，东莞市塘厦远昌果场从1989年开始以家庭为单位承包山头种植荔枝龙眼，2008年正式成立公司，注册了“昌堂”牌荔枝商标，并获得“绿色食品”称号。2019年6月，塘厦远昌果场按照国家、省、市要求，配备了国家农产品质量安全追溯管理信息平台运行所需的硬件设备（电脑、手机、扫描枪、条码打印机），现已注册运行并实施产品追溯管理。

远昌果场生产管理过程主要以6名家庭成员为主，4名工人为辅。场长负责开会交流及传递每个生产季节的管理要点给技术员，并负责监督生产的各个环节是否符合绿色食品要求。由家庭成员6人组成质量保证小组，使整个荔枝生产过程严格按照绿色食品生产技术规程和产品质量准则的要求组织生产和管理，保证生产出来的产品达到绿色食品的要求。

市农业农村局相关工作人员表示，他们也会定期派人去远昌果场检测荔枝质量。国家农产品质量安全追溯平台扫码查询页面上的检测合格项，由使用平台企业自行认定（或通过企业自检、企业送样检测、监管部门抽检等认定），企业需对检测结果负责任。

据悉，东莞农产品的质量安全标准主要有：GB 2763-2016国家食品中农药最大残留限量，GB 2762-2012国家食品中污染物限量等质量安全标准。另外，三品一标产品应符合有关认证的标准，如绿色食品应满足国家绿色食品质量安全相关标准。

网购活鱼可查整个养殖过程

凉风习习，阳光洒在一个个鱼塘里，众多笋壳鱼悠然自在地在水里游着，明天它们即将被送到各地食客的餐桌上。

鱼类怎么通过快递零售卖出？东莞市松湖水产品养殖有限公司有妙招。该公司养殖的笋壳鱼通过无水充氧的方式进行包装，活鱼可以保存48小时。不仅如此，在包装上，消费者还能看到国家农产品质量追溯标识，上面有产品名称、追溯码、养殖公司等信息。扫描标识旁的二维码，消费者可以看到笋壳鱼的具体品种、收获数量、质检情况等信息。

公司董事长萧劲松表示，用户通过农产品质量追溯标识看到整个养殖的过程，从而能够认同产品品质，继而认同品牌。

据介绍，东莞市松湖水产品养殖有限公司于2014年获得无公害水产品一体化认证。2017年成为农业农村部国家农产品质量安全追溯试点，是广东省可追溯唯一试点，实现同一天、同一池塘（网箱、养殖池）、同一品种产品来源和去向可追溯，落实水产养殖生产记录、水产养殖用药记录制度，销售的水产品以追溯二维码为载体，推动追溯管理与市场准入相衔接，实现水产品“从池塘到餐桌来”全过程追溯管理。

萧劲松透露，目前公司正在打造一个全国首家沉箱式交易平台，集暂养、追溯、检测、物流、仓储、电商等功能于一体，以完善的服务内容为基础，加强对市场的严格管理，打造全国标杆性交易平台。

企业符合条件均可加入平台

东莞市农业农村局数据显示，截至目前，东莞以农业系统认定的绿色食品和地理标志农产品的农业生产企业（农民合作社）为基础，将6家绿色食品生产企业和1家无公害水产品生产企业纳入国家农产品质量安全追溯平台。

6家绿色食品生产企业分别是东莞谢岗银峰荔枝专业合作社、东莞市樟木头农业发展总公司、东莞市阿吉科技农业有限公司、东莞市杨屋生态农场有限公司、东莞市厚街桂冠荔枝专业合作社、东莞市塘厦远昌果场，1家无公害水产品生产企业是东莞市松湖水产品养殖有限公司。上述企业均已启用国家农产品质量安全追溯平台，开展质量安全追溯管理。

市农业农村局相关工作人员表示，东莞的农产品生产企业（有营业执照、法人）包括合作社、公司等都可以申请进入这个平台，申请后由市农业农村局进行审核，并按要求配置电脑、二维码打印机等追溯设备开展追溯。

“符合平台申请条件的农产品生产企业都可以申请加入国家农产品质量安全追溯平台。我们呼吁有更多的农产品生产企业能够加入到该平台，让消费者吃得更放心。”该工作人员表示。（记者 施美）