戒“身瘾”难 戒“心瘾”更难

“‘身瘾’难戒，‘心瘾’更难除啊！”在省三水强制隔离戒毒所（下称“省三水所”），戒毒人员阿俊（化名）已有“三进宫”的经历。“心里会很想念毒品带来的‘快感’，加上身边毒友的诱惑，很容易复吸。”

毒瘾难戒，这是戒毒人员顽固的“心魔”。作为专门收治戒毒人员的场所，戒毒所如何帮助他们彻底根除毒瘾？根据去年6月司法部提出的司法行政戒毒工作基本模式，广东迅速行动，并积极创新戒治方法，试点“运动戒毒”等模式，利用自主开发的体质健康智慧管理平台系统，全面分析戒毒人员身体状况，并开出科学“运动处方”。连日来，记者走进我省多所戒毒所采访。

“一天不吸，浑身不舒服”

“我知道是摇头丸，但没多想，看同学玩得很开心，心里好奇，也不想不合群，决定试一口，没想到……”在省第二强制隔离戒毒所（下称“省二戒所”），回忆起初中毕业聚会时首次涉毒，阿强（化名）难掩悔恨。

“一天不吸（海洛因），浑身就不舒服。”省三水所戒毒人员阿明（化名）还不到28岁，“毒龄”已超10年。

近年来，新型毒品花样不断翻新。国家禁毒办日前发布《2018中国毒品形势报告》也显示，一些毒贩不断翻新毒品花样，“神仙水”“娜塔沙”“0号胶囊”“氟胺酮”等新型毒品不断出现。

“新型毒品有很强的兴奋、致幻和麻醉效果，吸食者极易产生依赖。”省戒毒局教育矫治处有关负责人告诉记者，新型毒品常常扮演“引导性毒品”角色，也就是说，随着毒瘾日益加深，摇头丸、冰毒等新型毒品满足不了需求后，继而转吸食海洛因等成瘾性、危害性更强的传统毒品，步步陷入毒品泥潭。

“尽管生理行为没有传统毒品成瘾者表现得激烈，但新型毒品成瘾者一旦病发，常常精神失常、难以自拔。”省三水所四分所一大队戒毒警察刘成才说。

“运动戒毒”开出“运动处方”

对戒毒干警来说，要管理好这些学员，很不容易。“最大的挑战，来自戒毒人员情绪的不稳定性和行为的不可预测性。受到一点刺激，情绪就会突然失控。”刘成才告诉记者。

今年初，我省在省二戒所启动了“运动戒毒”试点工作，通过运动的方式，以达到科学戒毒的目的。

每天早上9时，戒毒人员阿东会带着小组成员准时出现在省二戒所内的操场上。俯卧撑、平板支撑、侧桥……这是他们每天的运动课程。作为首批尝试“运动戒毒”的戒毒人员，几个月下来，阿东身体各项指标明显提升。

阿强说，他最喜欢的运动课是“鬼步舞”，每次跳舞都会回想起从前和朋友玩耍的快乐时光，在运动中也能渐渐感到自己被毒品侵蚀的身体在恢复健康，感到未来还有希望。

对戒毒人员来说，除了身体要康复，心理上也要戒断毒瘾。因此，对他们进行心理辅导也是戒毒工作中的重要一环。省三水所通过问卷调查、心理疏导等方式，科学鉴别吸毒者的不同心理状态，从而实现分类管理、对症下药。

集中收治避免交叉感染

吸毒行为与艾滋病的传播存在密切关系。省第四强制隔离戒毒所是我省集中收治男性艾滋病感染戒毒人员的大型监管场所，目前收治近300名艾滋病感染戒毒人员。

自2009年起，我省司法行政戒毒单位就开始面向全省（除广州外）集中收治男性艾滋病感染戒毒人员，并于2013年成立了全国司法行政戒毒系统首间艾滋病确证实验室。该实验室业务带头人黄达辉和同事的主要工作就是“和血打交道”：通过各种技术手段，确认戒毒人员是否感染HIV。“准确而又快速地区分谁是感染者，这是实现集中收治的一大前提。”黄达辉说。

常年在戒毒所工作，压力如影随形。因为警察和医生的双重身份，黄达辉团队更面临管理和治疗的双重责任。

戒毒所里的学员，既是艾滋病患者，又是戒毒者，有的人不理解、不信任，不配合治疗，甚至自暴自弃。戒毒人员阿鹏（化名）就是这样。黄达辉每天和他沟通、耐心解释，让阿鹏内心里不信任的“坚冰”慢慢“融化”。坚持治疗后，阿鹏的身体状况不断好转，后来他还主动站出来现身说法，鼓励其他戒毒人员积极接受治疗。

面对面交流、握握手、拍拍肩膀，看似微不足道的小细节，都包含了医护人员对戒毒者无言的关心。“我们既是警察，又是医生，不仅要治病，更要‘救心’。”黄达辉说。

（记者 陈伊纯 祁雷）