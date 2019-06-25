视频聊天网站缘何成毒品“专卖店”

2018年2月27日，江苏张家港人李刚（化名）因吸毒被拘留。警方在他的手机上发现了网络聊天室以及微信转账记录，他在网上购买了15克冰毒。同年9月10日，家住江苏常州武进区的童晓（化名）取快递时，被几名便衣警察围住。警方在其快递中发现了十几袋红糖，里面藏有两包冰毒，共计20.29余克。

不管是李刚，还是童晓，他们都是一个名叫“CF聊天室”的常客。“CF聊天室”宣称是“世界上最大的视频聊天社区，拥有几千个视频聊天室，活跃用户达数百万，与不同国家的在线网友一起聊天。”

中国青年报·中青在线记者在中国裁判文书网以“毒品”“网络聊天室”为关键词检索到16条结果，其中有4件案件明确涉及“CF聊天室”。事实显示，以“CF聊天室”为代表的网络聊天室已成为网络毒品贩卖中重要的一环。

视频聊天室如何演变为毒品“专卖店”？中国青年报·中青在线记者展开调查。

视频聊天室被吸毒者视作“天堂”

初中毕业后，做小生意的李刚多次因赌博、吸毒被行政处罚。2018年年初，在“毒友”介绍下，李刚在“CF聊天室”注册了账号，很快认识了“志同道合”的网友王晨（化名）。聊了两三次后，李刚了解到王晨不仅吸毒还贩毒，就准备找王晨买冰毒“尝尝”。几天后，他就收到了“藏”有冰毒的快递。

这是他第一次在网上用货到付款的方式购买冰毒，对他来说，在网上买冰毒，价格便宜，也相对安全。

2月22日，李刚在“CF聊天室”和王晨聊天时，又以每克260元的价格购买了15克冰毒。27日凌晨，王晨在聊天室告诉李刚已发货，冰毒放在一个10厘米左右的小音箱里。为保险起见，收货人写的是假名“黄英”，也没有发快递单号。这天早上，李刚被张家港警方抓获，王晨闻讯后消失。

在武进看守所，童晓接受中国青年报·中青在线记者采访时表示，“CF聊天室”被称为吸毒者的“天堂”。初中毕业后，童晓因打架斗殴三次被判入狱，直到2008年才刑满释放。之后，他开始做土方生意，其间又因吸毒被拘留两次。

平时，童晓经常会在聊天室“闲逛”，常会有网友主动找到他。一次，一名女网友主动询问他是否要“货”。童晓心想家里冰毒所剩无几，便答应了。之后，他被介绍给了网友李德（化名）。“这样的互相介绍在圈子里很普遍。”听说李德的朋友“有货”，童晓不假思索地订了10克，给对方转了4500元。

这并不是童晓第一次在“CF聊天室”购买冰毒。最初，童晓是通过QQ远程下载软件，安装了“CF聊天室”，进入聊天室后发现里面基本都是吸毒的人。

家住成都的李德今年只有32岁，他接到订单后，专门将冰毒约等分为两份，分别用透明胶带绑好，装入红糖袋子中，混杂在十几包塑料红糖包里。最后，在红糖盒子外套了层快递盒子，用胶带将整个盒子包紧，联系快递员寄出去。

来自张家港的办案民警表示，如果不把红糖一包包拆开，就不会发现里面藏着冰毒，而快递员一般不得随意打开包裹检查。

9月20日清晨，李德被警方抓获。

建立在虚假信息上的毒品交易“新链条”

上述两起案件中，买卖双方在寄送快递时无一例外都使用了虚假信息。目前，售卖毒品的王晨仍未被抓获。张家港市人民检察院办案检察官杨扬琴凭借多年办案经验估计，在短时间内抓获王晨的可能性很小，即使抓到，也会花费大量人力、物力。

“网络聊天室和现代快递配合，俨然组成了毒品交易的‘新型链条’。” 杨扬琴说，最近几年，江苏发生了多起类似案件，“我甚至怀疑这背后存在一个大型贩毒集团。”

公开资料显示，“CF聊天室”总部位于美国，官方服务器也放在国外，但其在国内的受欢迎程度明显超过国外。任何进入聊天室的用户，都会默认自动开启摄像头。其官方介绍定位是视频聊天及视频会议工具。

“CF聊天室”宣称是全球LIVE交友直播赚钱平台，全球注册量有3亿。打开首页是聊天室，分为你附近的聊天室、最受欢迎的聊天室、人气最高的聊天室等，内容多数是一些衣着暴露的女子。与普通视频直播不同，点进去后不仅可以看到“主播”的影像，自己摄像头中的画面也会出现在屏幕上。同时，该软件还可以搜索并添加联系人进行视频聊天。

在“CF聊天室”里，普通用户能够观看的视频十分有限，仅有几十个。要想观看更多视频直播，需要激活码或者开通会员。其中会员分为三个等级，不同等级缴费不一样，享受的服务也不一样。

有着20多年毒品犯罪类案件代理经验的常州市武进区人民检察院员额检察官张雪梅说，以往毒品交易都是面对面进行，近年来出现了新的交易方式，比如通过快递，还出现了专门交易毒品的网站。如果说之前的毒品交易是私下、秘密进行的，毒品交易网站的出现，相当于有了毒品“专卖店”，在这里，瘾君子可以挑挑拣拣讨价还价，毒品买卖公开化了。

办案民警介绍，“CF聊天室”网站服务器设在境外，即使查找到其地址，对于破获案件也有很大难度。

张雪梅担心，网络平台的特点是传播快、范围广、犯罪数量大，任其发展，毒品犯罪打击难度会加大，也会给社会造成更大的危害，应加大力度查处。

如何给互联网 “消毒”

早在2001年，联合国麻醉品管理局就向全球发出警告： “毒品正通过互联网销售，私人聊天室正被毒品商利用，人们在互联网上正面临着毒品的威胁。”

值得关注的是，近年来，通过快递邮寄违禁物品的案件日益增多。现在快递物品时，有时甚至不需要真实信息，就可以将违禁物品运送出去。

在中国裁判文书网以“毒品”“快递”为关键词进行检索，发现共有8500条结果。其中，2011年前每年的案件数量均为个位数，之后呈爆炸式增长，2017年有2139件，2018年有2024件。

“这些只是相关案件的‘冰山一角’。”杨扬琴说，因为快递行业对于个人信息审核不严，许多案件很难追查。

衡阳师范学院法学院院长谭和平教授介绍，“CF聊天室”之类的视频聊天平台逐渐成为毒品犯罪的“温床”。现实中许多相似案例表明，借助网络视频聊天室进行吸毒表演、组织吸毒，可以打破空间和地域的限制，来自世界各地几千人、甚至几万人共同在线的情况也十分常见。

谭和平表示，吸毒者多数通过朋友介绍相识，还有一些网络聊天室会划分不同类别的社区，这些社区类似于QQ群，吸毒者可以在这些社区中找到兴趣相同的人，从而进行跨地域的毒品交易。

谭和平认为，网络的匿名性和虚拟性为犯罪人员逃避打击提供了最佳掩饰，给司法机关发现并查处犯罪带来极大障碍。此类涉毒违法犯罪往往难以被发现而长时间存在，调查取证等工作的难度较之传统犯罪也更大。

谭和平建议，对于明知或应知他人实施毒品交易等犯罪行为，而仍提供服务的第三方平台，要明确共同犯罪责任，并予以从严打击。如明知他人从事毒品犯罪仍予以网络接入的公司或提供身份证给他人上网从事贩毒的人，明知他人进行毒品交易仍予以运输的快递公司，明知他人进行毒品交易仍予以资金结算的公司等。同时，公安部门应加大对境外非法网站的治理。(记者 李超 实习生 郭阳琛 傅瑶池)