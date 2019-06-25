上调高温津贴 落实是关键

夏至已至，全国迎来高温酷暑天气，高温津贴成为关注焦点。近日，上海、安徽、江西等九省份上调了高温津贴，其中江苏、浙江、上海三地的高温津贴达到全国最高标准，为300元/月。按照规定，只要用人单位安排了高温作业，企事业单位和个体经济组织等单位的劳动者都应依法享受高温津贴。

把高温法规制度

打造成一把利剑

欣城

一些劳动者在户外“战高温，斗酷暑”之时，我们或许正在家里或者办公室享受空调的清凉。我们一方面敬佩劳动者的敬业精神，另一方面也为他们高温作业的安全问题感到担忧。针对于此，一些地区提高高温津贴标准，这对于保护劳动者高温权利，无疑是必要的。

人社部等四部门联合修订的《防暑降温措施管理办法》规定，日最高气温达40℃以上停止室外露天作业；用人单位安排劳动者35℃以上高温天气室外露天作业及不能采取措施将工作场所温度降到33℃以下，应发放高温津贴。但是由于缺乏相应的处罚机制，法规精神并没有得到强有力的贯彻。在有的地方与单位，高温作业保护、高温停工、中暑算工伤、高温津贴等劳动者本应享有的权利形同虚设。对于不少劳动者来讲，40℃以上高温停止室外露天作业，35℃以上获取高温津贴仍然是一种奢望。

有调查显示，大多数机关与大型企事业单位为员工发放了高温津贴，但一些中小型私企没有发放高温津贴。高温津贴差距很大，每月从数十元到上千元不等。在空调房办公的机关人员与白领阶层等受高温伤害较少的群体，可享受优厚高温津贴；而受高温伤害较大的户外劳动者，获得的高温津贴反而很少甚至根本没有。一些企业只是拿西瓜、绿豆汤敷衍劳动者。

那么，我们到底该如何保护劳动者的高温权利呢？既然《防暑降温措施管理办法》早已生效，高温津贴已经被要求纳入工资总额，劳动者获取高温津贴是应有工资权利而不是一种福利，相关部门就要提高法规制度的执行力，如果有单位克扣高温津贴，当以拖欠工资论处。

相关部门一方面要主动到一线了解、查处违反高温劳动保护的用人单位，督促用人单位高温天气停工；另一方面要认真受理劳动者举报、投诉，做到件件有回音，严格依法依规处罚违规单位，对于侵犯劳动者高温权利的用人单位，可以考虑将其列入信用黑名单，提请媒体曝光，增加其违规成本，促使用人单位尊重劳动者的高温权利，把高温法规制度打造成一把利剑。

保障高温权益

更须提升纳凉服务

张西流

进入6月下旬，随着天气升温，有关高温津贴的话题再次升温。特别是，28省份明确高温津贴标准、9个省份上调标准，释放出了高温关怀。然而，尽管高温津贴对弱势群体来说很重要，但劳动者所拥有的高温权益，更值得关注。可见，地方政府除了上调高温津贴标准、督促发放到位之外，更应该采取积极措施来防暑降温，让人们在高温下少受些“伤害”。

具体来讲，做好纳凉服务，与发放高温津贴同等重要。首先，高温天气下，企业要体现对在岗员工应有的尊重和关怀。尤其对于那些需要员工在室外从事露天工作的企业来说，一定要从具体的工作流程编排、工作细则实施等方面，尽量多为员工们考虑。比如，调整工作时间，避开最高温作业，在保证员工不被高温所伤的前提下，保证企业生产环节和经济效益不受影响。

换言之，上调高温津贴，更须提升纳凉服务。高温权益不仅是工薪族的权益，而是所有公民的权益。对于公共服务来说，优美的环境，阴凉的条件，是赢得人们信赖的前提。比如，在无法使公交车都变成空调车的情况下，在车上多装几台电风扇，放几桶冰块；一些餐馆、酒店，在客人到来之前就把空调打开；至于商场、超市，除了供应冷气外，再添置一些可以坐下来休息的设施，为遮阳的人们提供方便；有条件的城市，可以将防空洞开放，变成市民们免费纳凉点，供一些困难市民随时入内避暑。

此外，农村的降温同样不容忽视，有关部门应给予农民高温下的防护进行指导，组织卫生部门及时向农民们讲解消暑知识、保健常识，增强他们的自我保护意识和能力。