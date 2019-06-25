看见“吸毒后的你” 你还敢碰毒品吗？

昨日上午，在第32个国际禁毒日来临之际，广州市天河区禁毒委员会举办2019年“6·26”国际禁毒日大型禁毒宣传活动。活动现场，通过AI全息虚拟互动、全息3D、禁毒机器人等高科技传递禁毒知识。近期火爆的电视剧《破冰行动》演员也来到现场，同禁毒宣传形象大使一起发出禁毒呼吁。

本次活动特别设立了AI全息虚拟互动、全息3D等高科技互动体验环节，将先进的科学技术与禁毒宣传相结合，生动地向群众呈现禁毒知识。

现场两台AI全息模拟互动屏吸引了不少群众，体验者站在互动屏幕前，通过手势互动，屏幕上即出现了吸毒前以及吸毒2年、5年和10年后的形象变化，体验者面容立刻变得憔悴而衰老。

据了解，模拟互动屏通过展示后“吸毒的你”的模样，触目惊心的容貌变化，直观地体现了毒品对人们容貌的真实危害性，让体验者通过亲眼“看见”毒品将自己变成什么样子，更深刻地认识到毒品的危害。

还有萌萌的禁毒机器人“小天”，人们可以与其互动交流，切磋禁毒知识，在对毒品知识有疑问的时候机器人还能详细解答，并提供相应图片及视频。各式各样的高科技禁毒技术，让群众对毒品有了全新的感官认识。

现场还有一个特别的惊喜，特邀嘉宾徐经纬现身，观众们立刻认出其参与近期火爆电视剧《破冰行动》的演出，扮演东山市市长陈文泽。他在活动现场谈到，通过扮演这个角色，真实体会到缉毒民警的艰辛与不易，禁毒工作极其复杂、极具艰难，极度需要人们的坚定意志与长期奉献。

“如今我们能有如此平静安宁的美好生活，有赖于缉毒民警的不忘初心，负重前行。”徐经纬现场向缉毒民警致敬，表示是他们的勇敢和无私保护着人民群众的幸福安宁，并呼吁现场观众要抵制毒品危害，珍惜美好生活。（记者李栋）