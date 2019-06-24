女性输卵管被结扎不等于毫无生育机会

结扎并不影响女性的卵巢功能，仍然会正常分泌女性激素，所以只要进行输卵管接通手术恢复后仍然有生育的能力。

输卵管结扎后，一些女性会认为只要将输卵管“松绑解开”，即可恢复通畅，其实，这种观点是错误的。输卵管结扎复通术属矫形手术，系切除原有结扎部位的瘢痕，通过输卵管吻合术、造口术或宫角移植术使输卵管恢复通畅。

正常的输卵管由子宫端至伞部长约8—10厘米，管径0.1—1厘米。由于结扎手术可能会用丝线将输卵管绑住，甚至切除一段输卵管，因此，复通需要先将结扎处的两端输卵管切除，再将两侧的内管对齐，用细缝线对缝4—8针。

所以，输卵管结扎位置、水肿破坏程度、两端输卵管管径大小、剩余输卵管长度、医疗设施先进程度和手术医生的技术经验都是影响手术成功与否的关键。

如果女性朋友想复通输卵管，一定要了解自己的结扎方式，在目前结扎的方法一般可分为银夹结扎、捆绑结扎、部分切除输卵管结扎。因为不同的患者，采取的复通手术方式也不一样，因此，到正规专业医院复通输卵管，更有保障。