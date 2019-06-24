女人4种疾病上身可能告别怀孕
妇科病不仅会危害身体健康，也会影响生育功能，甚至会影响到家庭的和睦，女性如果患妇科疾病，要积极配合治疗妇科疾病，哪些妇科病会影响女性怀孕?
影响怀孕的4种妇科疾病
01盆腔炎
影响女性成功受孕，而且会增加宫外孕发病率，会提高女性受孕的难度，甚至也会影响到胎儿的正常发育，因此女性患盆腔炎要积极配合治疗。
02附件炎
影响女性生育功能，附件炎是女性比较常见的妇科疾病，附件炎会影响卵巢及子宫的健康，会增加不孕症的发病率。
03输卵管炎
会引起输卵管堵塞，会影响受精卵的正常着床，而因此会增加受孕的难度，会给女性的生育造成非常不利的影响，也会影响到生育质量。
04子宫内膜炎
会影响女性怀孕。建议及时检查确定治疗，妇科病是女性的常见疾病，女性要注意妇科病的防治，注意卫生习惯能预防妇科病，女性要做好子宫内膜炎的预防。
警惕妇科病的几种危害
01妇科病影响患者身心健康，会影响患者的生活质量，甚至也会对患者的身体造成严重的损伤，女性如果患妇科疾病要积极配合治疗，并且要做好身体方面的调养工作，注意心态的调整，同时也要积极配合治疗。
02妇科病影响夫妻生活质量，妇科疾病会影响到患者性生活的质量，甚至会影响夫妻之间的感情，也会导致家庭和睦受到影响，妇科疾病如果不及时治疗，会诱发严重的后果，甚至也会导致夫妻感情破裂，因此要引起女性的重视。
03增加宫外孕或不孕风险，妇科疾病会影响女性的生育能力，甚至会导致不孕症的产生，也会导致宫外孕的发病，而宫外孕是严重的妇科急症，宫外孕不及时治疗会造成非常严重的后果，女性尽量尽早配合治疗。
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