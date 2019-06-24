男友查我社交账号是因为爱吗？

肖军，湖北省荆门市心理咨询师协会副会长、心理学科普作家，著有《情商高一点，幸福多一点——婚恋中的情商训练法则》《父母课：教养心理学四步实践法》等近十部心理学科普著作。

Q:

我25岁，今年过年通过相亲认识了现在的男朋友。他比较宅，平常没有太多接触女生的机会，感情史蛮清白。见面后我们很快确定了关系，因为他实在是太懂我、太了解我了。

我们初次见面，他就送了我一支口红，刚好是我前几天在微博上转发过的，让我很惊喜。再一聊，发现我们共同爱好很多，我喜欢的电影、作家、明星他竟然都知道！我当时就觉得，跟他在一起肯定会很合拍很开心。

开始交往后，他有个朋友悄悄告诉我，他根本不懂彩妆、电影、作家、明星，那都是他翻遍我的各种社交账号知道的。我所有的社交平台都是同一个ID，他通过我的微信ID找到了其他的账号。我有点吃惊，但也觉得甜蜜。他没什么恋爱经验，却竟然为了追我做了这么多事情，说明他肯定特别在乎我。

但渐渐地，他给我带来了很大困扰。前几天，他不知道怎么在微博上找到了我高中时期的丑照，而这些照片我已全部都设置为“自己可见”了！为了这事，我发了一顿脾气，他也保证说下次不会再翻我的私密相册。

除了这些，他还常常留意我各个社交账号的消息，看我朋友圈的互动，然后顺藤摸瓜，还真就找到了我的两个前男友。我在他面前简直是无所遁形，那些我试图藏住的小秘密，我想一个人栖息的小宇宙，全部都被他发现了。我和他吵过，他却很不解：“情侣之间不应该没有秘密吗？”我爸妈说，这是他爱我的表现。是我太敏感还是他控制欲太强？ 王平

A:

王平，你好！

懂得尊重恋人的人，不会去窥探对方的隐私。你的男友并没有认识到这一点，还以“情侣之间不应该有隐私”的观点来掩盖自己的错误。你爸妈认为他太爱你。可是，方式不对，再深的爱也会变质。你的敏感可以理解，但是，光有敏感也不能解决问题。

人因为有了心理上的边界才成为独立的人，再亲密的恋人也不能越过心理上的边界。只是心理边界具有一定弹性，需要我们用心才能感受到。比如，社交账号密码、手机密码之类的隐私该不该告诉伴侣？如果告诉了对方，是不是失去了边界？其实，也不是绝对不能告诉伴侣这些密码，但前提是，对方知道了这些密码后，不会猜疑，不会过度干预，不会侵犯自己的心理边界。

该如何保护爱情的边界？

首先，你们都要做到“以诚相待”。只有“以诚相待”，爱情的边界才有意义。否则，保护的就不是“边界”，而是“隔离墙”。

其次，要让双方在恋爱中感觉到安全和温暖。爱情的誓言和承诺是必不可少的。有了誓言和承诺，感受到了安全和温暖，恋爱中的窥视欲和控制欲一般都会自然消失，爱情的边界才会得到应有的尊重。