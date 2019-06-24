油光脸不能一洗了之 洗脸太勤反伤皮肤

夏季我们的脸上很容易出汗或整日显得油腻腻的，因此不少女性增加了洗脸的次数，每天光用清水洗脸还不够，还要用上洗面奶、洁面皂之类，很多人涂了防晒霜、化了妆还要用卸妆产品。

四川大学华西医院皮肤科李利教授认为，现在女性出现的很多皮肤问题都是由于过度清洁造成的，正确洗脸才是保持皮肤健康的关键。

清水洗脸一般足矣，过度清洁反易过敏

李利指出，我们天天都在洗脸，洗掉的都是生理性污垢，主要包括老化脱落的细胞、皮脂、汗液、黏膜和腔道的排泄物等；病理性污垢，主要是皮肤病患者的鳞屑、脓液、痂等；外源性污垢，包括微生物、环境污物、外用药物的残留；涂抹的各种化妆品。这些污垢多了会影响毛孔的通畅，妨碍皮肤和黏膜正常生理功能的发挥，所以每天都需要清洗。

但这些污垢并非就都是坏的，有些污垢的存在是会保护皮肤的，比如，过多的皮脂虽然会阻塞毛孔，但皮脂与汗液一起形成的皮脂膜，是皮肤屏障的重要组成部分，可以保护皮肤。

有些人会担心，现在空气不好，污染物多，在外头晃一天，脸上不知道有多少脏东西，不彻底把脸洗干净，肯定对皮肤不好。

李利指出，清水就可以把颗粒状物沉积在皮肤表面的尘土、金属或非金属的氧化物洗干净。只有用了防晒产品、化妆品才需要卸妆和洁面产品。

请回想一下，一天都待在屋里的你，是不是早晚也在用洗面奶？有时候不管化没化妆，只是到外面出去转了一圈，也非得用卸妆水擦脸才安心？李利提醒，这样长期下来，你的皮肤屏障就会受损。比如有位女士，坚持了好多年早晚洗面奶+晚上卸妆的习惯，硬生生把自己从健康皮肤变成了敏感性皮肤。而且清洁产品用得太勤了，还会导致皮肤经常发红发烫。

角质层是皮肤有益屏障，反复洗会破坏健康肌肤

皮肤里面有天然的保护神——角质层。皮肤表面是一些将要脱落的角质细胞，这些角质细胞里有“角蛋白”，质地坚硬，如果将皮肤屏障比作长城，它就是皮肤屏障城墙中最主要的“砖”。当它破碎后会释放很多脂质，填充在细胞之间起到城墙中灰浆的作用，从而保护你的皮肤——保湿、防晒、抵御酸碱和微生物的侵犯。

用一次清洁产品，就会把角质层洗掉一点。而角质形成细胞从基底层移至角质层脱落的时间需要28天，新的角质层还没来得及长出来，你又把老的洗脱了，角质层越洗越薄，还如何保护皮肤？

角质层可以维持适度水分，使皮肤有光泽；皮肤在健康状态下pH值为4.5~6.5，呈弱酸性，让表皮内部的各种生物代谢能够进行。过度清洁会升高皮肤pH值，导致皮肤耐受性差。

此外，皮肤上还有与人体共生的各种微生物如真菌、细菌等，这些看不见的对人体有利和有害的微生物互相牵制，维持着人体健康平衡。而过度清洁会改变皮肤表面正常的微生态，对人体有害的微生物就会趁势泛滥，破坏健康皮肤。

脸上出油不是洗得掉的，还需调整生活饮食

不少女性觉得自己脸上整天油汪汪的，不用洗面奶咋出门见人？

李利指出，这又是个误区，脸上的油脂不是靠洗就洗得掉的。经常出油的肤质，还需要靠饮食、生活、作息等多方面的调整，严重的还要用药。

正确的洗脸频率是早晚各洗一次脸，但没必要每次都用洁面产品，因为再温和的洗面产品，次数用得多，也会让皮肤屏障受到影响，破坏原有的皮肤生态平衡。

由于自然状态皮肤表面pH偏弱酸性，pH过高皮肤屏障会受损，所以洁面产品最好选择弱酸性或中性pH值。不妨选择有保湿作用的洁面产品，既能洗干净脸还兼顾维护皮肤屏障功能。

洁面产品该如何正确使用？

一般情况：只用了基础护肤品，或低倍数的防晒剂、化淡妆（粉饼、口红、眉笔），用毛巾浸清水多擦洗几次即可（用了BB霜、粉底霜、粉底液者除外）。

涂了防晒霜或化了妆：要用洗面奶或温和的卸妆水；用了油包水的粉底液、BB霜、CC霜、隔离霜、高倍数的防晒剂、油彩舞台妆等浓妆者，要用卸妆油+洗面奶。

原则上尽量化淡妆，用扑粉、粉饼等比用含很多油的粉更好。

洗脸该用温水、热水还是冷水？

没有哪种水温对所有皮肤都好，水温的选择要根据具体肤质来定。

油性皮肤：热水（不要太烫），或先用热水清洗油脂，再用凉水收缩毛孔。

干性皮肤：室温水或偏温的水。

敏感皮肤：室温水或偏凉的水。

混合型皮肤：先温水再冷水。

（闻唱）