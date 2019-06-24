科学喂养有七个“金标准”
首都儿科研究所附属儿童医院保健科主任 王琳
孩子能否科学合理摄入乳制品，关键在于父母。因此，父母应树立科学喂养的七个“金标准”：
第一，出生1小时内开始母乳喂养。鼓励产妇尽早开奶，最好在孩子出生一小时内开始母乳喂养。因为这时新生儿的吸吮反射最强，此时开奶可以增强婴儿的吸吮反射，促进母亲尽快分泌母乳，并促进子宫收缩。
第二，6个月以内纯母乳喂养。母乳是婴儿最理想食物。纯母乳喂养能够满足婴儿6个月内所需的全部液体、能量和营养素。母乳提供的保护性抗体，可以降低婴儿感染性疾病的风险，尤其是生命最初几个月，提高婴儿生存率，有利于建立肠道微生态，减少过敏和肠道疾病。一般来说，6个月内的宝宝不需要喝水，但不需要喝不等于不能喝。如果宝宝有嘴唇干、小便黄等缺水症状，需要给宝宝适量补水。
第三，持续母乳喂养至两岁及以上。母乳是儿童重要的能量和营养来源，可以提供6～12个月龄50%以上的能量需求，以及必需氨基酸、优质蛋白质、钙及各种免疫保护因子等。
第四，6个月龄开始添加辅食。婴儿6个月后，纯母乳喂养已经无法满足他们对能量和营养素的需求，而且此时胃肠道等消化器官也相对发育完善，需要为其添加辅食。
第五，至少添加4类辅食。6～23个月的婴幼儿膳食一定要注意多样性，以满足孩子对宏量和微量营养素的需求。从食物种类上说，每天至少要吃四种辅食，包括肉食、蔬菜、水果和主食。此外，最好能够摄入薯类、豆类和乳制品等食物。
第六，满足最低膳食频次。婴幼儿每天需要的餐食数量，取决于其需要多少能量，每餐可以吃的量及所供给食物的能量密度。一般婴幼儿的能量密度在0.8千卡/克～1千卡/克。对于6～8个月的幼儿，每天可以吃2餐～3餐，对于9～23个月的幼儿，每天吃3餐～4餐。
第七，食用富含铁的食物。婴儿最先添加的辅食应该是富含铁的高能量食物，如强化铁的婴儿米粉和肉泥等。
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