我国肉牛行业未来将朝6个方向发展

在第四届全国肉牛生产应用技术与产业经济研讨会上，专家们指出，我国肉牛行业发展面临很多挑战，压力重重。大会报告明确我国肉牛行业未来发展的6大关注点。

首先，要发展中国肉牛饲养标准和建立合理的饲料评价体系;其次，要提高本地饲料资源的开发利用;三、重视胃肠道环境的改善和牛场管理;四、充分利用肉牛养殖信息化技术与设备。五、建立健全肉牛场生物安全管理规范;六、要开发替代抗生素的新型饲料添加剂。

此外，针对非洲猪瘟肆虐不少猪企及其供应链企业转行肉牛及其相关产业的现状，本次研讨会就全球肉牛产业发展战略、青贮饲料加工与后抗时代肉牛饲料添加剂、优化胃肠道环境与管理提高肉牛生产力、肉牛饲料评价与资源开发利用、肉牛养殖信息化技术与设备、繁殖母牛盈利养殖技术、肉牛场生物安全管理等方面，各国专家都结合各自国家的经验做了精彩的阐述，参会代表与专家进行了热烈讨论。关于新时期我国肉牛产业发展道路和技术途径问题，与会代表有了新的认识。

此次大会由中国林牧渔业经济学会肉牛经济专业委员会和中国-加拿大肉牛产业合作联盟联合主办，中国农业大学肉牛研究中心、北京一牛肉牛信息技术研究中心承办，加拿大肉牛业发展协会协办。