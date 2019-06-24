年纪大了，有了闲暇时间，不妨养养花草，既能锻炼身体，又能怡情养性。下面介绍几种适合老年朋友养的花草。

长寿花。花期长，寓意也好，象征大吉大利、长命百岁、福寿吉庆。长寿花叶片晶莹透亮，花朵稠密艳丽，花色呈粉红、绯红或橙红色，极具观赏效果。长寿花与其他多肉花卉一样，体内含有较多水分，不需要大量浇水。夏季，长寿花在高温环境时，可每隔2~3天浇 1次水，保持盆土略湿润即可；冬季温度低，长寿花进入休眠期，应控制浇水。长寿花喜欢阳光，一年四季都应放在有阳光直射的地方。注意经常调换花盆方向，使植株受光均匀。若长期不转盆，植株就会偏向一方生长，影响观赏效果。

金边虎皮兰。可净化空气，宜观赏。金边虎皮兰不宜过多浇水，最好的状态是土壤偏干、盆无积水。一般来说，每星期浇2次水，冬季1周1次即可。金边虎皮兰宜放在阳光直射处，但忌强光，夏季要适当遮阴。注意为其叶面保持清洁，可用喷壶经常喷洗。

茉莉花。叶色翠绿，终年不凋，夏、秋季节开花，色如玉、香浓郁，有“天下第一香”美称，非常适合老人观赏。茉莉花喜阳不耐阴，喜温不耐寒，气温20摄氏度以上时，就开始孕蕾、陆续开花；气温上升到30摄氏度以上时，花蕾的形成和发育速度大大加快，花香也更浓烈；气温降到10摄氏度以下时，进入休眠期。茉莉花对光照要求较严格，在阳光充足和气温高的环境下叶子碧绿，不耐干旱，不耐瘠薄，怕潮湿，忌积水，喜欢疏松、肥沃而富含有机质的微酸性沙质壤土。盆土偏碱性会造成叶子发黄。当叶子发黄时，可每5～7天施1次稀薄矾肥水。

金钱树。寓意财源广进，观赏价值高，叶子就像被串起来一样翠绿茂盛，十分别致，开花时间也长。金钱树夜晚时会大量吸收空气中的二氧化碳，释放氧气。其对水分要求较为严格，生长期应保持土壤湿润。虽较为耐旱，但土壤过干会使其叶片软垂、易烂根。冬季需控水，保持土壤偏干，以免根茎腐烂。金钱树喜肥，可在上盆时加入少量有机肥，可用豆饼、花生饼、菜叶、宠物粪便沤制。金钱树喜充足的散射光，忌强光。冬季光线较弱，可放在阳光充足且温暖的地方。最好两年换盆1次，脱盆时要缓慢，去掉部分宿土，把过长的根系、枯根及烂根剪掉。

要想把花养好，肥料必不可少。老年朋友大多不喜欢买现成的肥料，可以自制肥料。比如，淘米水中含有丰富的蛋白质、淀粉、维生素等；洗牛奶袋和洗鱼肉的水能使花木枝繁叶茂；养鱼缸中换下的废水也可增加土壤养分；鸡蛋壳含有磷元素和钙元素，弄成小块后放到花盆底，可有效改善盆土的土壤结构，为植物提供养分。