告别“耳背”和“打岔” 智能音箱卷土重

交互首先要“听”，人们笃定智能家居的入口是“智能音箱”。2年前，智能音箱风靡一时，被冀望成为AI的“耳”“嘴”，创业公司、投资机构扎堆进入智能音箱行业，但那时的智能音箱不是“耳背”、就是“打岔”，很多智能音箱被请回家，却被束之高阁。业内外都慨叹：风口来得快，去得更快。

时间转到2019年，数据研究机构科纳仕（Canalys）新发布的报告显示，一季度中国智能音箱销量翻番再翻番，同比增长500%，售出1060万台。中国成为全球最大的智能音箱市场，销售量占据全球智能音箱总量的51%，美国的份额则从44%下降到24%。智能音箱卷土重来，有了哪些变化？

推广一波三折 市场格局逐渐完善

“在过去的一段时间里，人工智能音箱、对话式交互这些名词被人们熟知，上千万的语音交互设备已经走进寻常百姓家。”百度公司副总裁、百度智能生活事业群组总经理景鲲表示，经过“一波三折”的推广，智能音箱产业已经迈过了“教育消费者”的阶段，好用与否成为随之而来的最棘手问题。

大部分人并不像专业玩家那样在乎音箱的音质，因此家庭场景语音唤醒率、语音识别准确率、自然语言理解准确率等方面是衡量智能音箱的“金标准”。噪音消除、语义识别、深度学习……每个厂家对于这些技术的掌控力和综合水平不同，在2015年至2017年的一段时间里，市场孵化出成百上千家智能音箱的小企业，但在后续的市场开拓中逐一倒下。

“从专业网站上就可以下载算法、模型，经过简单培训就能入行，这样的技术储备很难支撑起一家经营长久的公司。”有业内人士表示，扎堆进入的小家电企业并没有持续开发的能力，难以保持技术的稳定性和迭代，难以应对人工智能系统逐步优化、“跟上队伍”的挑战。

而放下技术的稳定性和迭代能力不谈，智能音箱的智能不仅表现在听懂、与人交互的作用上，还有着与生俱来的使命，那就是智能家居的“入口”。这意味着它不是独立存在的，它要能和家电、外部环境互通有无，圈内人称之为“生态”。景鲲介绍，生态不仅包括自身交互语音技术的积累，还包括与第三方开发者携手构建的生态。

2017年以大批创业公司及深圳华强北商业区为代表的贴牌智能音箱公司倒闭。业内分析人士认为，除了被大公司低价打击外，另一个主要原因在于生态。小厂商没能力建立完整的物联网平台，无法提供平台级的服务能力，也没能力在AI计算上投入很大的研发和精力。

从音质到语义理解、迅速唤醒，再到智能家居入口，智能音箱完成了华丽的蜕变，以惊人的销售数量表明了市场的认可。

不同品牌不兼容 是时候共建生态圈了

在生态构建的过程中，由于巨头的参与，经常会出现这样的情景：

一位潮男购买了小X音箱，他起床后一边洗漱，一边喊：Hi，小X，今天几度？就会得知当天的天气和穿衣指数。他慢慢的希望能够继续通过说“Hi，小X”指挥他的空调、灯、电磁炉、电饭锅等，但这样的话就需要将这些产品通通换成同一品类，或能兼容的“圈内AI”。也正因为此，业内把智能音箱看成是物联网的催化剂，但是因催化剂围拢过来的是一个一个隔离的“生态圈”。例如，小米方面表示，从销售数据上看，很多用户购买小爱音箱后，都会再买几个小米的其他智能硬件产品。而在淘宝网，很多可远程控制的开关、小家电等都需要匹配天猫精灵才能完成语音控制的功能。

但并不是所有的消费者都会像潮男一样勇于接受新事物，舍得弃旧迎新。消费者更多的期盼是将家里现有的电器变得智能。

景鲲认为，各个品牌与产品之间无法互联，也无法为用户带来真正的智能体验。为此，百度给出的解决方案是为人工智能音箱内置了17万多种红外码库，支持99%以上有红外功能的电器，涵盖231个空调品牌，370个电视品牌和123个机顶盒品牌等……目前，小度助手可以控制的IoT（物联网）智能家居设备已经超过了7000万。

“用户一句话就可以完成整个配网配对流程，控制家里基本上99%以上的、现在已有的家用电器。”景鲲说。

或将取代智能手机 成为万物互联“枢纽”

今年年初，京东公布了其构建智能生活体系的规划及构想。京东集团高级副总裁、京东商城电子文娱事业群总裁闫小兵介绍，京东将与合作伙伴共享小京鱼平台强大的人工智能、大数据、物联网等能力，让每一款连入京东IoT的设备共享智能互联能力，并进入家庭、汽车、酒店等经典场景。

智能音箱背后的IoT，是万亿级新市场。数据调研机构国际数据公司（IDC）发布的数据预计，到2020年中国智能音箱市场规模将超过1.8万亿元。随着5G成为现实，物联网的潜力将被极大地激发出来。为此，国内巨头都对智能音箱有了更多的期待。

问天气、问知识、玩游戏……近期的数据表明，小度助手作为“枢纽”将第三方服务聚集在一起的使用量，已经超过音乐的使用量。“这背后是第三方开发者开发的众多技能，这些技能可以完成生活中非常多的事情。”景鲲说，通过与第三方开发者携手共建，现在在语音技术背后大概已经有超过1500多个不同的技能，小度在价值形态上，很有可能在未来成为百度在搜索和信息流两项业务的集合体，是百度当前最重要的战略业务之一。

据统计，2018年，智能家居市场规模已达960亿美元，而到2023年，这一数字或增长至1550亿美元。随着5G商用时代的到来，智能家居将不再是单个产品的智能化，而是产品之间相互连通。在百度的小度智能平台、京东的京鱼座平台、阿里的物联网平台等各大平台中，智能音箱很可能由于操作的便捷性，进而取代智能手机成为万物互联的“枢纽”。（记者 张佳星）