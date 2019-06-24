金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞石家庄站开锣

6月19日，“金龙鱼1:1:1 舞出好比例”2019人民广场舞石家庄站初赛在河北省石家庄市裕华万达广场开锣。活动进行了3天，惊艳亮相了73支舞队，舞蹈动作整齐划一，舞蹈形式丰富多样，尽显石家庄人民健康向上的生活态度。

身着指定服装的选手们跳着《1:1:1舞出好比例》

“别再熬夜加班晚睡，透支后才觉得累……”随着欢快的音乐响起，参赛选手们身穿大赛统一服装，在金龙鱼热门舞曲《1:1:1舞出好比例》的伴奏下舞动身姿，欢快的表情尽情洋溢在她们的脸上，当日虽然骄阳似火，但是也敌不过现场选手们如火的热情，多次引爆现场氛围的参赛选手们，吸引广场上大量的观众驻足观看，高潮之处掌声雷鸣引人注目。

广场舞作为一项全民健身活动，是一种集娱乐、健身为一体的城市文化，同时也是一种健康时尚的生活方式。本次石家庄站大赛在为期一个半月的预热之下，最终吸引到130多支队伍前来参赛，古风古韵的太极舞、热情洋溢的民族舞、动感时尚的健身舞、肆意洒脱的扇子舞……每种舞姿都尽情展现舞者们自信昂扬的精神。

古风古韵的太极舞

热情洋溢的民族舞

动感时尚的健身舞

肆意洒脱的扇子舞

优美的舞姿背后是众人辛苦的付出。据大赛总领队刘学婷介绍，石家庄舞队比较多，组织工作不容易做，这次参赛指定舞蹈的动作对于有些选手来说比较难，需要召集人员集中培训，但最终大家都齐心协力克服困难把活动办的圆圆满满。“我们不怕累，因为热爱将大家聚在一起，所以只要大家开心，只要阿姨们开心，我们就开心，以玩乐第一，比赛第二。”刘学婷说。

石家庄大赛总领队刘学婷

“红梅舞韵舞蹈队“编排的《祖国颂》以一支红绸扇舞表达了对祖国的热爱。

其实在石家庄赛场上，可以看到不少对祖国表达热爱的舞蹈。参赛者的作品气势恢弘，情感充沛，频频引起现场共鸣。“姐妹花舞蹈队”是一支由8人组成的“阿姨队”，她们编排的《共圆中国梦》让赛场“热度”瞬间增高，原来，她们金装红裙的大气装扮，干练的舞姿，以及洋溢在脸上的笑容，展现了新时代中国人民自信从容精神风貌，赢得现场阵阵掌声。

“红梅舞韵舞蹈队”带来的舞蹈《祖国颂》

“姐妹花舞蹈队”带来的舞蹈《共圆中国梦》

爵士舞，是一种急促又富动感的节奏型舞蹈，是属于一种外放性的舞蹈，不像古典芭蕾舞或现代舞所表现的一种内敛性的舞蹈。

而跳起爵士舞的阿姨时髦起来，真就没年轻人什么事了，“平安快乐舞蹈队”是一组由16人组成的爵士舞蹈队，她们呈现的作品《吉祥》让人过目难忘，

伴随节奏急促的音乐，舞者们动作矫健、舞步沉稳有力，原来舞蹈真会让人忘记年龄。

“平安快乐舞蹈队”带来的舞蹈《吉祥》

比赛期间，正值全国食品安全宣传周，本届宣传周以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题。为了让大家更好地了解食品安全知识，主办方在赛场周边设置了健康游戏互动区，通过让观众参与游戏，唤起公众对吃的健康、吃的安全的意识。

在健康知识互动环节中，现场观众更加了解到了科学用油的观念，“油和其他食物一样需要多样化，油中三类脂肪酸对人体各有益处，缺一不可，脂肪酸的均衡摄入十分重要，所以要调着吃才更健康。”身体健康离不开运动和均衡的膳食营养，吃的安全、舞的开心，才是长久的健康。

此次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。石家庄站决赛在6月23日举行，冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。

（付星凯 高瑞瑞）