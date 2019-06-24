首例！美国克利夫兰诊所完成宫内胎儿脊柱裂手术
阅读提要：今年2月，世界著名医疗机构克利夫兰诊所成功地进行了首例宫内胎儿手术，修复了一个近23周大的胎儿脊柱裂的出生缺陷。6月3日，女婴在临近足月时通过剖腹产出生且母女平安。此次手术成功，或将意味着未来更多的胎儿可以获得超前治疗。
给未出生的胎儿做脊柱裂手术?
今年2月，世界著名医疗机构克利夫兰诊所成功地进行了首例宫内胎儿手术，修复了一个近23周大的胎儿脊柱裂的出生缺陷。6月3日，女婴在临近足月时通过剖腹产出生且母女平安。此次手术成功，或将意味着未来更多的胎儿可以获得超前治疗。
脊柱裂，是最常见的神经管缺陷之一，在胚胎发育的过程中，由脊椎管闭合不全引起，进而出现脊髓栓系。此病是世界上发病率最高的先天性疾病之一，在美国，每年大约有1645名新生儿患有脊柱裂。而先天性脊柱裂可能会导致患儿瘫痪在床或存在严重大小便问题。
“脊柱裂会导致保护脊髓的脊柱不能正常形成。造成婴儿脊髓和神经损伤，或者脑损伤。还会影响小腿力量，影响行走、跑步和上厕所能力。” 负责此次手术的克利夫兰诊所胎儿中心胎儿外科主任达雷尔·卡斯博士介绍道。
卡斯博士介绍，自己已经进行了160多次胎儿手术，这次是他加入克利夫兰诊所后首次开展宫内胎儿脊柱裂手术。为此，他和他的团队花了一年多的时间做准备。
“我们以最小的切口直接在胎儿背部的位置打开子宫。” 卡斯说，研究小组利用超声波在手术过程中不断监测婴儿的位置，医生们通过子宫内一个只有4.5厘米宽的开口来修复胎儿的脊柱。
手术结束后，胎儿的脊髓得到了完全保护，为其大脑得到更充分的发育赢得了时间。
卡斯坦承，脊柱裂不能完全治愈，但与出生后再接受治疗相比，孩子残疾的几率更低，生活质量也会更好。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn