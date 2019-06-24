首例！美国克利夫兰诊所完成宫内胎儿脊柱裂手术

阅读提要：今年2月，世界著名医疗机构克利夫兰诊所成功地进行了首例宫内胎儿手术，修复了一个近23周大的胎儿脊柱裂的出生缺陷。6月3日，女婴在临近足月时通过剖腹产出生且母女平安。此次手术成功，或将意味着未来更多的胎儿可以获得超前治疗。

给未出生的胎儿做脊柱裂手术?

今年2月，世界著名医疗机构克利夫兰诊所成功地进行了首例宫内胎儿手术，修复了一个近23周大的胎儿脊柱裂的出生缺陷。6月3日，女婴在临近足月时通过剖腹产出生且母女平安。此次手术成功，或将意味着未来更多的胎儿可以获得超前治疗。

脊柱裂，是最常见的神经管缺陷之一，在胚胎发育的过程中，由脊椎管闭合不全引起，进而出现脊髓栓系。此病是世界上发病率最高的先天性疾病之一，在美国，每年大约有1645名新生儿患有脊柱裂。而先天性脊柱裂可能会导致患儿瘫痪在床或存在严重大小便问题。

“脊柱裂会导致保护脊髓的脊柱不能正常形成。造成婴儿脊髓和神经损伤，或者脑损伤。还会影响小腿力量，影响行走、跑步和上厕所能力。” 负责此次手术的克利夫兰诊所胎儿中心胎儿外科主任达雷尔·卡斯博士介绍道。

卡斯博士介绍，自己已经进行了160多次胎儿手术，这次是他加入克利夫兰诊所后首次开展宫内胎儿脊柱裂手术。为此，他和他的团队花了一年多的时间做准备。

“我们以最小的切口直接在胎儿背部的位置打开子宫。” 卡斯说，研究小组利用超声波在手术过程中不断监测婴儿的位置，医生们通过子宫内一个只有4.5厘米宽的开口来修复胎儿的脊柱。

手术结束后，胎儿的脊髓得到了完全保护，为其大脑得到更充分的发育赢得了时间。

卡斯坦承，脊柱裂不能完全治愈，但与出生后再接受治疗相比，孩子残疾的几率更低，生活质量也会更好。