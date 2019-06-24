海外垃圾分类立法情况
日本
完善体系，明确规定
日本以建设循环型社会为发展目标，建立了完善的循环经济法律体系。该体系由3个层次组成，包括一部基本法、两部综合性法律以及6部专项法。专项法《容器包装再生利用法》要求消费者分类排放，市町村分类收集，企业再商品化。
在投放环节，日本明确了生活垃圾分类投放要求并且实行不分类不收运、运走了也会被退回的措施，同时法律对乱扔垃圾和随意焚烧行为明确了判刑、处罚金或者两者并处的规定，确保了居民按要求分类投放垃圾。
韩国
奖惩并行，强化监管
1986年，韩国制定了《废弃物管理法》，该法于1991年进行了全面修订，并引入了废弃物再利用及减量措施、垃圾分类回收等概念。1995年，该法修订版开始将废弃物分为工业废弃物和生活废弃物，并涉及垃圾分类内容，垃圾按普通垃圾、食物垃圾、可回收再利用垃圾、大型报废物品等分类投放、清理。
从监管体系上，韩国垃圾分类监管体系包括多个方面。除警察、环卫工人参与管理监察以及在小区垃圾投放处设置摄像头外，韩国自2000年开始实施垃圾违法投放举报奖金制度，奖励额度最高可达处罚金额的80%。
德国
制度保障，完善更新
德国的生活垃圾管理有一整套完备的法律作为保障。目前德国有关垃圾管理的相关法律有数百项，相关行政条例数千项，涉及垃圾分类管理方方面面，且根据实施具体情况不断更新完善。
1972 年，联邦德国制定了《废弃物处理法》，经过多次修订后于1986年正式实施，逐步开始涉及垃圾分类回收管理和垃圾减量化处理。
后来，《循环经济与废弃物管理法》《环境义务法案》等多部法律出台，为垃圾分类提供了坚实制度保障。
英国
明确权责，各司其职
英国制定了包括《污染控制法》、《环境保护法》《家庭生活垃圾再循环法令》等法律。立法及配套措施的实施，建立了相对完整的垃圾回收处理体系，明确了相关责任和义务，改善了英国废物管理和处置状况。
英国环境、食品与农村事物部负责废物处理监管工作；地方政府负责家庭和企业的废物收集、废物处理、执法、处理非法倾倒、鼓励回收等。
通过政策制定和具体执行的分工协作，英国保证了垃圾回收等公共服务的具体落实和执行。
澳大利亚
法律完善，协作到位
澳大利亚建立了较为完善的环境保护法律法规体系。在环境法律体系方面，除了联邦制定相关法律，各州也制定了相应法律法规。环境法部门分为垃圾管理、空气污染和保护等15个小部门。垃圾管理法涵盖111项立法，其中联邦11项，各州立法共计100项。
澳大利亚地方政府对垃圾分类回收制定了详细的管理规定。各地区对于生活垃圾分类的标准基本相同，一般分为可回收垃圾、普通垃圾、有机垃圾和大型固体垃圾等。
（李和君整理）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn