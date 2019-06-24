2019萝岗街荔枝市场开张 “荔枝海”景象不再
广州：卖荔枝菌多过卖荔枝？
何瑞琪
每逢荔枝上市的季节，识货的市民都会寻到位于黄埔区的萝岗街荔枝市场。萝岗荔枝美名远播，萝岗糯米糍（笔村糯米糍）、萝岗桂味占“荔枝三杰”其二，而且有全省数一数二的古荔枝群落聚集地，百年老树的味道尤其好。
近日，2019年萝岗街荔枝市场开张，然而因荔枝减产，往年壮观的“荔枝海”景象不再。有街坊报料，市场出现“卖荔枝菌竟然多过荔枝”的奇特现象。
荔枝价相比往年翻了数倍
萝岗街荔枝市场为周边农户拓宽荔枝销路而设，水西、萝峰等社区的农户当日采摘荔枝后，就运到靠近萝岗香雪牌坊的临时销售市场上以批发价销售。
往年此刻，新鲜的荔枝倾倒在地上变成“荔枝海”，农户们排队挑担将荔枝抬上货车，处处是人头攒动的热闹情形。
不过，今年的情形截然不同。短短500米的临时市场，不仅人流稀疏，甚至出现荔枝档空置的情形。询价后也确实贵得咋舌，妃子笑在15-20元/斤，桂味和糯米糍每斤35-45元/斤，相比于往年翻了数倍。
卖荔枝农户还是占多
萝岗街荔枝市场除了卖萝岗荔枝，最火的还是“荔枝菌”了。每年荔枝结果时，荔枝菌就从荔枝林潮湿的白蚁窝上冒出。凌晨四五点，农户们就打着手电筒探寻，有时忙活一清晨都找不到，价格尤其矜贵。
记者数了一下摊档，早上9点有25家荔枝档，有19家荔枝菌档，卖荔枝的农户还是占多，有农户表示，由于今年龙舟水比较足，荔枝菌收成比上年要好，价格从80-220元/斤不等。
因荔枝菌从采摘开始，鲜味就开始递减，若菌尖还是保持像“子弹头”一样紧闭，味道极其爽口，可以卖到180元/斤以上；若菌尖已经像张开的“雨伞”，只好一路降价销售，甚至低至数十元。
行业人士称，市场卖的荔枝菌不少是从外地收购，卖荔枝菌比卖荔枝利润高，所以数量较多。（记者何瑞琪）
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