“天澈e号”受聘禁毒社工

“叮咚，您的手机收到一条尿检提醒服务，请于×年×月×日前到×镇（街）社区戒毒社区康复工作站进行尿检。”这样一项重要提醒服务，来自于南沙区的智能禁毒机器人“天澈e号”。

昨日，“天澈e号”在南沙区“6·26”国际禁毒日活动上正式上岗，并被南沙区禁毒委聘用为智能禁毒社工。据悉，这是广州市首个用于戒毒康复领域的禁毒机器人。

两月内智能机器人拟覆盖社戒社康工作站

毒品是一个全球性的敏感问题。广州市南沙区禁毒委在2016年提炼南沙禁毒精神推出禁毒机械战警这个鲜活的形象后，今年更是将目光投向了AI技术，与科技公司联合研发出智能禁毒机器人——“天澈e号”。

据了解，这是广州市首个用于戒毒康复领域的禁毒机器人，它将作为禁毒两支队伍（禁毒专干+禁毒社工）外的重要补充力量，提升与吸毒人员沟通交流的效率，从而达到精准帮扶的服务管理目的。

南沙区禁毒办李警官介绍，目前首台禁毒机器人已在南沙区黄阁社戒社康工作站内使用，未来2个月，禁毒机器人将在南沙区9个镇街的社戒社康工作站内实现全覆盖。

刷身份证、刷脸 访谈立刻开始

问：“你最后一次吸毒距离现在多久了？”

答：“五年了。”

问：“在你心情低落时，还会有寻求毒品的欲望吗？”

答：“ 没有。”

天澈e号：“我已成功帮你预约你的社工和专干，稍后他们将主动联系您。”

此前的访谈工作

此前针对吸毒人员的访谈重复低效，专干、社工、民警分别对同一个服务对象进行重复访谈，存在难预约、空等待的问题。档案死板繁复，纸质档案不方便快速查找、分析研判；过程也不易监管，不易落实禁毒服务规范，不易发现禁毒服务的问题。

智能机器人的访谈工作

禁毒机器人能语音自助访谈，访谈一次能出三份笔录，大大减少笔录整理的工作量，全天候自助，不再有等待情况。它还能生成自动多维档案，自动提取服务对象的需求，综合掌握禁毒服务进展，并对数据规范进行督导，线上检查，线上督办。

找机器人聊天感觉很放松

昨日，在南沙区黄阁社区戒毒社区康复工作站内，智能禁毒机器人“天澈e号”正与戒毒康复人员阿辉（化名）进行对话。

这台智能禁毒机器人“天澈e号”身高与普通社工接近，利用AI算法，运用大数据交互信息等，可与吸毒人员及其家属开展人机对话，随时为吸毒人员提供访谈、尿检、心理健康评估等服务，并借此建立规范化的电子档案，方便禁毒专干、禁毒社工进行服务管理。戒毒康复人员需提前向社工预约，在指定时间与机器人完成访谈，操作很方便。

在阿辉看来，尽管机器人会将访谈记录上传至后台，但他觉得面对机器人可以让他说出心底话，“如果和真人面对面聊，（我）说话时会有所保留。”“试用期间我和它已经聊过五六次了，感觉很放松。”

提升禁毒工作智能化水平

南沙区禁毒委还邀请了禁毒专家和社工开展圆桌交流会议。专家提到，吸毒人员是社会中一个特殊群体，从法律角度来看他们是违法者，从医学、心理学角度来看，他们又是饱受毒品危害的病患，政府、社会和家庭都有责任、有义务对他们实施帮教，让他们尽快戒除毒瘾，回归到正常生活。

南沙区禁毒委相关负责人表示，毒品是涉及社会公共安全的重要问题，禁毒、戒毒工作造福每一个家庭，造福社会未来。南沙区将不断借助新技术提升禁毒工作智能化、专业化、信息化水平，打造南沙区禁毒工作名片，为南沙新区建设保驾护航。（记者张丹羊 通讯员郑善因、张毅涛、傅天巧、岑柏瀚）