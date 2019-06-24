“代收垃圾”成新职业可实现多赢

7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》将正式施行。根据《条例》，对未将生活垃圾分类投放的个人可处以50至200元的罚款。距离《条例》正式施行越来越近，一个新兴职业应运而生——代收垃圾网约工。客户线上预约，废品小哥线下上门回收。只要勤快，月收入甚至可达到一万元以上。（6月23日《扬子晚报》）

围绕垃圾分类，全国越来越多的地方开始从之前的倡导号召到现在通过法规条例方式强制推行，这也就意味着垃圾分类是大势所趋。但是，垃圾分类看似简单，却是一项具有技术含量的工作，仅仅具备意识还不够，还必须具备一定的专业知识。

在这种情况下，代收垃圾网约工作为一种新兴职业应运而生，也就有了“专业人干专业事”的性质，具有多方面的价值和意义。这些通过网络接单的代收垃圾网约工，一般都是由传统的废品回收人员兼任，而对于什么垃圾可以回收，什么垃圾不能回收，他们最有发言权。他们是最懂得在垃圾里淘金的人，那么只要按照政府关于垃圾分类的科学标准和规范操作对他们进行适当培训，他们就将成为垃圾分类的先行者。

居民花钱请垃圾网约工上门服务，不但清理了家里的垃圾，学习到了垃圾分类的知识和方法，同时也可以避免因为垃圾分类不到位、不科学而被处罚。最重要的是，通过垃圾分类，有效节约了资源，避免了生态污染，可谓益处多多。

代收垃圾网约工的出现，是社会分工进一步细化的体现，符合社会发展潮流。线上预约、线下上门收垃圾的形式，符合年轻人的生活习惯，所以未来上门回收将成为主流方式。对于很多人来说，对这种新兴职业可能觉得难以理解和接受，但是我们换个思路想想，如果说快递小哥和外卖小哥把我们买的商品和饭菜送到家里，就是把我们需要的、有价值的东西送到家里，那么请代收垃圾网约工上门回收垃圾，不就等于是把我们不需要的，对我们已经没有价值的东西处理掉吗？这既节省了我们自己的时间和精力，同时也避免了垃圾堆积在家里影响卫生和健康。所以说请人上门代为进行垃圾分类和回收，就像请人上门给我们送快递和外卖，从性质上来说是一样的，都是给我们提供的一种服务。