“6·18”电商狂欢 网售处方药暗流涌动

6月18日本是个普通日子，但近两年却被电商打造成购物“狂欢节”。今年的6月18日也不例外。天猫、京东等各大电商平台纷纷以打折、买赠等方式吸引消费者购物。在这场购物狂欢中，记者发现电商平台上的处方药销售也很火爆。不少网上药店以“仅提供展示”名义通过电商平台销售处方药，天猫和京东相关处方药页面中明确提示必须凭处方预约，但用户在未提供处方情况下均可支付购买。

处方药展示页面实则可交易

记者打开天猫医药健康板块，搜索“阿莫西林胶囊”，页面显示出多家药店天猫旗舰店有售。由于该药为处方药，页面提示处方药购买流程应为：需求预定——旺旺电话沟通——药房配送/自提——线下付款给药房。产品页面显示有这样的提示语：“该药为处方药，建议你去医院就诊或凭医生的处方到就近的药房选购。药品监管部门提示：如发现本网站有任何直接或变相销售处方药行为，请保留证据，拨打12331举报。”

记者在京东大药房搜索 “阿莫西林胶囊”，同样出现多家店铺的多种药品规格。记者打开“石药阿莫西林胶囊0.25g*50粒/盒”产品页面，产品标题上方显示内容与天猫页面的提示信息基本一致。然而将该处方药加入购物清单，按要求扫描二维码后，便出现了个人信息填写页面，记者填写了姓名、身份证号、手机号、有无病史后，直接转到了支付页面。

记者在乡亲大药房天猫旗舰店选择了“仁和阿莫西林胶囊0.25g*40粒/盒”“一盒装+提供电子处方咨询”，并提交了需求。之后页面显示，需要提交问诊信息开处方。记者任意填写了一个姓名，并在“有无病史栏”选择“无”，保存后同意问诊即转到支付页面，并没有任何问诊环节。记者咨询该店客服，客服回答是“广东门店发货，下单成功后会尽快安排”。由于记者并未实际付款，此后还收到了乡亲大药房旗舰店发来的短信，短信显示“拍下的订单请尽快付款，618结束倒计时优惠不等人。仓库加班加点发货，让您快人一步收获，还在犹豫什么”等字样。

记者致电天猫客服，客服表示平台允许入驻的网上药店销售处方药，不过需要办理一些手续。但当记者询问相关店铺的行为是否符合药品监管部门对网售处方药要求时，对方表示并不清楚。随后记者又致电京东大药房客服，客服表示旗舰店是第三方并非京东自营，未要求用户出示处方单就网售处方药的行为是不符合平台规定的。他还表示，若提供处方单，平台是允许销售处方药的，当记者追问是通过邮寄还是其他方式，他给出了可以邮寄的回答。

网售处方药是违规行为

江苏省南通市市场监管局副调研员缪宝迎表示，互联网电商平台通过网络销售处方药的行为是违规行为。目前药品监管部门对网售处方药有明确规定，药品生产、经营企业不得采用邮售、互联网交易等方式直接向公众销售处方药。

记者查询中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统发现，1月16日，因涉嫌网售处方药，武汉马应龙大药房连锁股份有限公司被武汉市药品监管部门行政处罚。行政处罚文书显示，马应龙大药房“以网络交易的方式直接向公众邮寄销售心可舒颗粒，违反了《药品流通监督管理办法》第二十一条的规定，依据《药品流通监督管理办法》第四十二条的规定，处以警告、罚款”。

对于网络电商平台销售处方药的监管，缪宝迎表示，互联网上的药店违法成本较低，加上互联网业务范围可以遍布全国，属地管辖难界定，这加剧了监管难度和执法难度。

“问药师”公众号创始人冀连梅表示，个人用户信息并非等同于处方，处方药必须凭处方购买并在医师、药师指导下使用，否则对患者不安全，会带来伤害。冀连梅呼吁消费者主动举报电商平台违规网售处方药行为，共同维护公众用药安全。（记者 郭婷）