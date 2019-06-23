金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞深圳站开赛

6月19日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛深圳站正式开赛，近百支广场舞队报名参赛。此次大赛将经过初赛、复赛环节，优胜者获得进入全国总决赛的资格。

夏日的深圳，气温酷热难耐，比赛现场上，参赛选手们却精神抖擞、活力十足，在导师的指导下纷纷跳起了金龙鱼热门舞曲《1:1:1舞出好比例》。欢快的节奏、整齐的动作、饱满的情绪，将整个赛场的情绪点燃。

参赛选手在导师指导下齐跳《1:1:1舞出好比例》

“妹娃要过河呀嘞，哪个来推我嘛。”在比赛现场，一曲熟悉的旋律响起，立刻将现场观众的注意力吸引，只见一支身着花衣、头戴斗笠的舞队，跳起了经典民歌作品《新龙船调》。领队明阿姨介绍，《新龙船调》是著名湖北民歌《龙船调》的姐妹篇，讲述了一段少女和艄公的浪漫爱情故事。精致的道具、浪漫的情节、优美的动作赢得了现场观众们持续不断的掌声。

来自湖北的张阿姨是这支舞队的队员，5年前为了照顾孙子来到深圳陪伴家人，张阿姨说，跳起《新龙船调》的时候，时常会想念家乡，但好在因为广场舞，她有机会认识了新的伙伴，找到了家乡般的温暖。“除了在家里带孙子，我现在每天最重要的事情就是跳广场舞，它已经成为我生活中的一部分。”张阿姨说。

《新龙船调》表演现场

《丝绸之路》表演现场

藏族舞蹈《最美的歌儿唱给妈妈》

在深圳站赛场内，除了大爷大妈们，还可以看到不少年轻的舞队，老中青三代齐聚赛场“比舞”，充分展现了深圳这座年轻城的活力与魅力。据了解，作为改革开放的前沿阵地，深圳市一直以来重视体育建设，积极落实全民健身国家战略，广场舞作为一种喜闻乐见的健身形式，也逐渐成为了市民健康生活中不可或缺的一部分。

据领舞的杨阿姨介绍，广场舞已经成为一件很“时尚”的健身活动，很多住在附近小区的大爷大妈们都积极加入，团队规模越“跳”越大，一些年轻人也纷纷加入进来。“跟朋友们一起跳跳广场舞，不仅能活动身子骨，还能交流交流感情。参加这次广场舞大赛，我们也是抱着以舞会友的目的，希望大家都能舞得开心，舞出健康。”杨阿姨说。

活动现场，观众们不仅可以一饱眼福，还能够一饱口福，赛场周边设有金龙鱼的游戏互动区，营养大厨在现场用金龙鱼调和油烹制出色香味美的食物，将美食与营养、健身与娱乐融于一体，将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心。

参加第一天初赛的舞队现场合影

据悉，本次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。深圳站决赛将在6月23日举行，冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。