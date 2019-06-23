这七种药别跟西柚一起吃

西柚含有维生素C和钾，能帮助身体正常工作，可以成为健康饮食的一部分。但是当你有高血压或心律不齐的时候，它会影响你药物的“工作方式”。

美国食品药品监督管理局Shiew Mei Huang博士说，FDA已经要求一些处方药和非处方药标注避免与西柚同吃的警告。

西柚汁会引起药物代谢的问题包括：

他汀类降胆固醇药，如辛伐他汀和立普妥。

治疗高血压药物，如硝苯地平等。

器官移植排斥反应的药物，如霉新山地明(环孢素)。

抗焦虑的药物，如丁螺环酮。

治疗克罗恩病或溃疡性结肠炎的糖皮质激素，如布地奈德等。

治疗心脏节律异常的药物，如胺碘酮等。

抗组胺药，如艾来锭(非索非那定)。

西柚汁不一定影响上述每个类别的所有药物，而且这种作用的严重程度可能不同，取决于个人体质、药物和你喝的西柚汁的量。

大多数与西柚汁相互作用的药物是会使“果汁让更多的药物进入血液，”Shiew Mei Huang说。“当血液中含有过量的药物时，你可能会有更多的副作用。”

例如，如果你在服用某些降低胆固醇的他汀类药物情况下喝大量的西柚汁，那么过量的药物可能会留在体内，增加你的肝脏和肌肉损伤的风险，从而导致肾衰竭。

许多药物被分解(代谢)与小肠一个重要的酶CYP3A4有关。西柚汁能阻断CYP3A4的行动，使得更多的药物进入血液并在体内停留更长的时间。结果就是你体内的药物太多了。

而在肠道中CYP3A4酶的量因人而异。有些人有很多酶，有些人只有一点。所以即使服用相同的药物，西柚汁可能会对人产生不同的影响。

尽管几十年来科学家们都知道西柚汁能在体内造成某些药物代谢减慢，Shiew Mei Huang说最近的研究发现西柚汁对其他一些药物有相反的作用。“西柚汁会减少非索非那定进入血液的量。”Shiew Mei Huang说。非索非那定可用来环节缓解季节性过敏症状，也不能与橙汁或苹果汁一起服用，所以药物标签标明“不要与果汁共同食用。”

为什么对于一些药物会有相反的效果?西柚汁影响体内的药物是通过改变帮助药物进入细胞吸收的蛋白质，而不是改变新陈代谢，结果是，药物进入血液的量更少了，药物也不能正常工作。

西柚汁如何影响某些药物

当药物被吞食时，它们可能被酶分解(代谢)或在小肠细胞中通过转运被吸收。西柚汁会引起这些酶和转运蛋白的改变，从而导致体内药物过多或过少。

一些药物，如用于降低胆固醇的他汀类药物，是被酶降解的。西柚汁可以阻断这些酶的作用，从而增加体内药物的含量，并可能产生更多副作用。

还有的药物，如非索非那定是被转运到细胞内。葡萄柚汁可以阻断转运体的作用，减少体内药物的含量，并可能导致药物失效。

在用药前请与你的医生、药剂师沟通，阅读你的处方或OTC药物所提供的信息，以便确定药物是否与西柚汁同用：

你的药效是否可能受到影响。

如果有的话，西柚汁最多喝多少。

是否还有其他水果或果汁也会产生类似西柚汁的影响。

西柚汁对药物有什么影响?(王月明编译自FDA网站)