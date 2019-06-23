体质虚弱营养不良咋办？推荐秋葵炒鸡蛋

食材：秋葵150克，鸡蛋两个，红椒一个，葱、生抽、油、盐适量。

做法：1.秋葵洗净，焯水两分钟，捞出放凉后切成小段；青椒去籽，切小块；葱切成葱花；2.鸡蛋打入碗中，加少许盐、葱花，搅拌均匀；3.锅中倒入食用油烧至五成热时下蛋液，煎至定型后用筷子划散成小块，盛出备用；4.锅中留底油，将准备好的秋葵、红椒倒进去一起翻炒片刻，加生抽少许，加入炒好的鸡蛋，炒熟后加盐调味即可。

点评：秋葵炒鸡蛋是一道简单易做的家常美食，其黄绿相间，红星点缀，色泽鲜艳，荤素搭配合理，特别适合体质虚弱、营养不良、贫血的人食用。▲