肩痛老不好，查查血糖

临床上出现肩周疼痛的原因很多，如肩周炎、心源性疼痛、颈性神经痛、肿瘤性疾病的骨转移等。肩周炎是发生在肩关节周围肌肉、肌腱、滑囊和关节囊等软组织的慢性无菌性炎症，其早期表现为一过性的关节疼痛，无红肿及活动受限，一般经正规治疗后肩周疼痛即可缓解，若经久不愈且造成肩关节功能障碍，就要警惕糖尿病的可能。

据相关文献报道，糖尿病并发肩周炎并不少见，且在糖尿病任何阶段都可能发生。虽然这种情况的机理尚不清楚，但目前认为可能是由于高血糖状态易损伤小血管壁，影响血液供应，导致局部肿胀；还易诱发炎性因子、肿瘤坏死因子等细胞因子释放增加，当这种病变发生在肩关节周围软组织，尤其是肩周部易磨损、老化的肌腱和关节囊处，就会加重炎症反应。此外，胰岛素抵抗是糖尿病重要发病机制之一，它与慢性炎症息息相关，导致局部组织缺血、炎症加剧，韧带功能受损，骨关节活动受限。由于糖尿病患者长期控制饮食，所以骨基质营养成分容易缺乏，会导致骨代谢异常，加重骨痛发生。

肩周炎病因复杂，一旦确诊因糖尿病所致，需做好以下几项指标的监测：1.严格管理血糖，尽快使血糖达标,做好餐前、餐后血糖的监测，避免血糖过度波动；2.监测炎性指标，使C反应蛋白、红细胞沉降率维持于正常范围；3.维持代谢指标的正常。患者在严格控制血糖的基础上，需进行局部治疗。一般常用推拿、穴位按摩、药物熏蒸等，再配合服用舒筋活络、消肿止痛的中药或西药。需要提醒的是，由于糖尿病患者皮肤伤口不易愈合，极易感染，因此要注意皮肤防护。因目前没有根治方式，尽量控制病情发展，预防并发症是目标。糖尿病患者要注重合理膳食，适当运动，避免不良的运动方式导致关节受伤，还要避免关节受凉。▲