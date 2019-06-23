好好睡觉！睡不好容易致癌

美国斯坦福大学医学研究中心的科学家们研究证明，正确的睡眠方式能够预防机体组织遭受癌症的侵袭。因为在夜间，人体内会产生褪黑激素，它所具有的抗氧化性能能够保护机体，使机体免受氧化物对脱氧核糖核酸(DNA)造成的损害，同时它还能抑制雌激素的产生，而雌激素是能促使某些肿瘤的生长和发展的。

另外还有一种机体昼夜节律机制对肿瘤细胞会产生影响，那就是可的松的昼夜变化幅度。可的松的分泌量在凌晨时分处于高潮阶段，而在白天则会下降。它能对人体的免疫系统产生巨大的影响，当然也影响到人体对肿瘤的抵抗力。可的松分泌规律一旦遭到破坏，就会导致机体组织免疫系统被破坏，后果将可想而知。同样，动物实验结果也表明，经常性的睡眠中断能够导致动物体内癌瘤生长速度加快。（北京中医药大学东直门医院肿瘤血液科主任医师 李 忠）