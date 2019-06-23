遇上暴雨，请做好这些防范

多备一双鞋

很多人习惯雨天穿拖鞋，觉得方便，但一段时间过后，就会出现腿脚抽筋、拉肚子、浑身酸痛等症状，这是因为脚底受凉所致。

为避免以上情况，最好要有一双备用鞋。如果是步行或乘公共交通工具，最好穿一双晴雨两用的透气鞋，也可穿塑料鞋或雨鞋，到达目的地后再换上舒适保暖的鞋子。

雨天里，脚接触雨水，湿寒之气会趁机侵入，所以脚是第一道关卡。蹚水后洗完澡最好用热盐水泡泡脚，驱寒杀菌，之后用手搓搓脚底，直到皮肤微热。

少进“湿热”之品

尽管是雷雨天，也要少吃“热气”食物。可以选择一些除湿的食物，如薏仁性凉味甘淡，有健脾利湿等作用，也可以加入饭中同煮，煮汤、磨成粉服用或冲泡食用。另外，丝瓜、木瓜可以通络去湿;马齿苋可去肠胃湿邪。

防触电避洪水

雷雨天气出行，不要与路灯杆、信号灯杆、空调室外机、落地广告牌等金属部分接触。不要靠近或在架空线和变压器下避雨。

避雨时最好将身上金属物摘下。如果一时无处躲雨，尽快找一处比较低洼又不积水的地方，双脚并拢，尽量下蹲，降低高度。最好不要蹚水，如果必须要蹚水通过的话，一定要随时观察所通过的路段附近有没有电线断落在积水中。

在都市中遇到洪水首先应该迅速登上牢固的高层建筑避险，而后要与救援部门取得联系。同时，注意收集各种漂浮物，木盆、木桶都不失为逃离险境的好工具。并且洪水中必须注意的是，不了解水情一定要在安全地带等待救援。

本文参考资料：①健康时报网《暴雨频发伤身 护好身体关卡》