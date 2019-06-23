研究表明，老年人经常聚在一起闲聊是增添活力的有益方法之一，其好处有五：

推迟大脑老化 大脑老化时神经细胞减少，并在神经细胞中出现老年褐色带，主要表现为思维紊乱、记忆力下降、行动迟缓等。但近年来科学研究表明：通过营养、药物、合理用脑等办法可使脑功能衰退减慢。俗话说：脑子越用越灵。要谈话就得思考，思考就心须用脑，因而聊天也是对脑的一种锻炼。

增长知识 蒲松龄经常通过多种方法同许多不同经历的人一起聊天，引导他们讲述了大量的民间故事，然后精心整理，写成《聊斋志异》。常言道，活到老，学到老，老年人通过聊天，接受新的知识，实为一不可多得的妙棋。

解忧解闷 当老年人忧愁、烦恼，不愉快的时候，找几位老朋友聊聊天，寻求安慰和支持，这样会摆脱不快、愤怒、忧郁、疑虑等，能很快稳定情绪，消除紧张。

培养感情 闲暇之时，几个老友相聚畅谈，或回顾美好往事，或展望幸福未来，或互通情报，交流信息，或交换意见，促进感情。笔友之聊，益于创作丰硕；花友之聊，益于枝茂花艳；棋友之聊，益于技艺倍增。总之，相聚－聊，乐融融，益无穷，丰富知识，升华感情。

健康长寿 老年人往往有孤独、无聊的感觉。老年人经常聚在一起，海阔天空地畅谈生活中的乐趣，就会乐以忘忧，感到生活是丰富多趣的，自然就消除了孤独感和寂寞感，从而保持心情舒畅。所以说，老年人多聊天是延年益寿的一帖精神处方。（杨吉生）