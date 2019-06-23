中医清肠有三宝：扭腰、摩腹、醋泡黑豆

《黄帝内经》云：“大肠者，传道（道，通导）之官，变化出焉”。大肠传导功能正常，人体气机调畅，升清降浊，排泄正常。反之，则表现为大便秘结干燥，代谢废物无法及时排到体外，或可伴有口臭、头晕、口咽干燥，严重者会出现腹部发硬等症状。

中医里的清肠方法大致分为运动清肠法、按摩清肠法和饮食清肠法。

运动清肠法是在全身运动的基础上，重点加强腰腹部的拉伸和扭转，例如弯腰深俯、走猫步等。

按摩清肠法，即摩腹法，具体可采用坐位或仰卧位，自然呼吸，双手叠掌置于腹部，以肚脐为中心，顺时针方向摩动50圈，然后起身散步片刻。

饮食清肠法可以食用醋泡黑豆。战国时期的《五十二病方》中记载：“黑豆煮醋，滋胃肾，小便癃闭。”具体做法是：选取适量黑豆放入炒锅中，用中火干炒，待豆皮爆开后，改小火再炒五分钟，盛出后在通风处放凉，然后倒入足以没过豆子的陈醋，待黑豆把醋全部吸收，加上蜂蜜，拌匀即可，每天吃3～6颗。

（摘自《大河健康报》）