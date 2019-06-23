夏季喝水有讲究 抓住三个黄金段

60%以上心脑血管病人在清晨及上午10点发生心脑血管意外，后来逐渐了解到，这与早晨身体处于缺水状态有很大关系。记住夏季喝水抓住三个黄金段：

第一，早晨空腹喝水对预防心脑血管疾病有很大帮助。有研究表明，一个晚上一个人每晚平均排450ml水。血液的黏稠度一天24小时有生物钟现象，一般是半夜到早晨10点之间，血液黏稠度是最高。如果这个时间既有身体缺水，又是血液黏稠度最高的时候，很容易导致心脑血管病急症发作。

早晨刷完牙易口干，喝一杯温开水，早餐中的牛奶、豆浆、稀饭里面都有水，是隐性水。

第二，吃饭前喝水助消化。喝水的目的是为了增加消化液，我们一天要产生10升消化液，消化液的主要成分就是水。有研究表明，水从嘴里的到全身每个细胞的一个过程是21分钟，因此应该在饭前30分钟喝水。

第三，睡前喝水最养颜。皮肤更新的周期是27天，皮肤的修复和更新都是在晚上，而皮肤的修复和更新的必须条件就是充足的水，没有水，修复不了。所以晚上喝水是美容养颜的最好的方法。

早上：赤绿豆粥止渴解乏

睡了一晚上，还是觉得眼睛睁不开，浑身没有劲儿，怎么睡都睡不醒。早餐不妨来碗用绿豆和赤小豆煮的稀粥吧，不仅能唤醒胃肠道，还能唤醒迷离的双眼。

东南大学附属中大医院中医内科主任王长松介绍，绿豆味甘性寒，能清热解暑，利尿消肿，还能滋润肌肤，是常用的消夏、止渴的食材;赤小豆又称红小豆，能够解毒利水，清热除湿，还可健脾止泻。将两种豆(各30克)混在一起，与少量大米一起煮成稀粥，甘甜可口，可清热除湿，常食还有助于解除疲劳。

中午：竹叶清茶清热解燥

又到夏日爱打盹的季节，尤其是午饭过后，要与瞌睡战斗，着实让人烦躁不已。

午后可以喝杯竹叶茶，将竹叶(5克)与白茅根(5克)、荷叶(2克)一起放入杯中，用沸水浸泡当茶喝。王长松说，竹叶甘淡而寒，能清热除烦，生津利尿;白茅根味甘性寒，具有清热利尿，凉血止血的功效;而荷叶味苦微咸，性辛凉，能够清暑利湿，祛瘀止血。午后喝一杯，可缓解燥热和烦闷的情绪，提高下午的工作效率。

晚上：冬瓜海带汤养胃生津

大热天的，吃油的太腻，吃凉的伤脾，吃辣的上火。晚饭吃什么恐怕是每个家庭煮厨最伤脑筋的问题。

可以喝点冬瓜海带汤。冬瓜味甘淡性寒凉，能清热利水，消肿解毒，生津除烦燥;海带味咸性寒，可清热利水，养阴止血。如果想来点荤的，也可以在其中加上一条鲫鱼，鲫鱼性味甘平，能健脾益胃，利湿止渴。将二两冬瓜切片，加入水中，再将海带、虾皮、鲫鱼一起炖汤，鲜香开胃，还可消暑。