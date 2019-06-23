每天吃饭如何搭配好？

科学养生应该懂得如何搭配食物、均衡营养。《黄帝内经·素问》中提出了“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”的饮食调养原则。

五谷为养 五谷在古代指的是粳米、麻、大豆、麦、黄黍，现代泛指各种谷物。五谷为养是讲谷物是最养生的，而且其具有辅助治疗疾病的作用。张仲景《伤寒杂病论》中在讲述桂枝汤治疗恶寒发热、有汗的表虚证时强调：“服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力，温覆令一时许，遍身微似有汗者益佳”。这就是说，服药后再喝一碗热稀粥，便可以使全身微微汗出，从而有助于中药药力的发挥。

五果为助 五果同样也是泛指各种水果，“助”在这里有帮助、辅助的意思。现代研究表明，水果是居民膳食维生素A和C的主要来源，还含有水分、糖、果胶、氨基酸、矿物质等多种营养成分。在18世纪，由于远洋航行的水手远离陆地，没有新鲜水果和蔬菜，身体中严重缺乏维生素C，从而产生了一种当时死亡率很高的坏血病。由此我们可以看出：水果在生活中虽然看起来不起眼，但是如果严重摄入不足，会带来很坏的后果。

五畜为益 五畜泛指各种肉类，“益”是补益的意思。对于身体虚弱的可以适当进补，但是对于常人不应过多摄入。肉类是高蛋白、高脂肪、高热量，过度的摄入会引起高血脂、高血压、肥胖、高血糖以及增加心脑血管疾病风险等，这种现象当前社会中普遍存在，尤其是在欧美等国家一些“汉堡饮食文化”中较为严重。

五菜为充 五菜泛指各种蔬菜，“充”是补充、充实、充盛的意思。蔬菜是膳食纤维的主要来源，富含胡萝卜素、维生素C和B族维生素等，可充实脏气，补充机体营养，使体内各种营养素更完善。

“气味合而服之，以补精益气。”这一句话的意思是说，药、谷、果、畜、菜等各有自己的作用，他们在人体健康中发挥的作用不同，因此在日常生活中要调整食用的比例，不要偏食，这样才能达到补养人体精气的作用。（侯献兵）