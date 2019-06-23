越绿的蔬菜，叶黄素越高
越绿的蔬菜，叶黄素越高
@北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授马冠生
叶黄素对保护眼睛健康有非常重要的作用。有研究表明，叶黄素在黄斑区域（视觉最敏锐的区域）内高浓度聚集，是视网膜黄斑的主要色素。当可见光中能量最高的蓝光到达视网膜时，叶黄素可以起到滤除蓝光的作用，大幅减少蓝光对黄斑区的损伤作用，从而保护视网膜组织、增进视力，还可降低白内障的发生、预防视网膜色素变性。天然叶黄素最理想的来源是绿色蔬菜，颜色越偏深绿色，叶黄素含量就越高，如芥蓝、绿色花椰菜、菠菜、芦笋等。▲
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