中国医学科学院最新研究发现
常喝茶的人不易骨折
茶，是著名的世界三大饮料之一，被称为“东方饮料的皇帝”。我国是茶叶之乡，茶叶作为我国的特有饮料已有几千年的历史。历代“本草”类医书在提及茶叶时均说它有止渴、清神、利尿、止咳、祛痰、明目、益思、除烦去腻、驱困轻身、消炎解毒等功效。
中国医学科学院的科学家日前在《营养研究》上发表的研究报告显示，经常喝茶可增强骨密度、防止骨折。这是第一项评估茶与骨质疏松关系的研究。
此项研究涉及13.9万人，其中4项是剖面研究，3项是饮茶与骨密度之间的关联性研究。结果显示，常喝茶可以明显增加骨密度，经常饮茶的人骨折风险可降低23%。
茶叶中包含的各种元素能增强成骨细胞的活性、抑制破骨细胞的产生、改善骨胶原的合成、刺激干细胞向成骨细胞的分化等。研究人员下一步将会进行临床研究，来验证喝茶与骨质疏松性骨折的深入关联。▲
（徐文林）
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