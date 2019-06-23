夏季吃桃补中益气 但要吃得健康你还要知道这些
夏季是各类水果大量上市的季节，在诸多水果中，桃子以其甘甜多汁的口感备受人们喜爱，但却不是人人都可一尝其美味。那么，桃子到底有哪些营养价值？吃桃时有哪些需要注意？哪些人不宜吃桃？
桃子中含有多种有益人体健康的营养成分。据人民网健康卫生频道报道，桃子营养价值丰富，富含多种维生素、矿物质及果酸，其含铁量居水果之冠。铁是人体造血的主要原料，对身体健康相当有益。
《中国医药报》报道称，桃子属于温性水果，营养成分比较丰富，对治疗肺病有独特功效。味甘略酸的桃子有消暑止渴、清热润肺的功效，俗称“肺之果”，非常适合肺病患者食用。桃子还具有补中益气、养阴生津、润肠通便的功效，尤其适用于气血两亏、面黄肌瘦、心悸气短、便秘、闭经、瘀血肿痛等症状的人。另据《生命时报》报道，研究表明，常吃桃子还能辅助降血压，非常适合高血压患者。
虽然桃子营养丰富，但并非人人皆宜。《生命时报》报道称，桃是温性水果，如果有口干、咽喉痛、流鼻血等上火症状，最好少吃或者不吃，以免加重上火症状；有皮肤病、易生疮疖的患者应尽量少吃桃子；如对桃毛过敏，在吃之前可用盐水泡或者用刷子清洗表皮，然后再用水冲洗，能较干净地去除桃毛。
此外，据《北京晚报》报道，桃子属于含糖量较高的水果，高糖食物吃太多容易让肠胃不佳的人出现腹泻， 这其实与糖的渗透性有关。人在吃桃子的时候，如果量太大，胃肠壁细胞吸收水分的能力小于肠胃里糖的渗透压，细胞中的水分就会渗出进入胃肠道。由于桃子本身的含水量很高，导致肠胃中水分过多而产生腹泻。胃肠道功能欠佳的人容易在吃了桃子后，发生腹泻。（万晓玲）
本文由青岛科技大学海洋科学与生物工程副教授李东祥进行科学性把关，目前专家研究领域为营养、消化吸收和日常洗涤。
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