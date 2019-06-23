豌豆护眼效果佳 好吃还助提高免疫力

豌豆是应季蔬菜，颗粒圆润鲜绿，十分好看。豌豆可不是只以外貌取胜，它含有丰富的维生素A，有护眼的食疗功效;另外，其维生素c含量比较高，好吃又有助于提高免疫力。

整天对着电脑的上班族可以来个护眼大餐，将豌豆、胡萝卜和玉米一起炒着吃，不仅色鲜味美，而且营养丰富，能有效缓解眼睛干涩不适。小孩和老人也可以吃，营养丰富，也很好消化。

另外，给大家推荐一款营养健康的主食：豌豆焖饭。米饭快煮好时加入洗净的豌豆，搅匀后继续烹煮。煮好后再加入洋葱丝、熟的瘦肉粒，盖上盖 再焖一会儿即可。这时大米中谷类蛋白、豌豆中的豆类蛋白和瘦肉中的动物蛋白互补，营养全面，适合白领和学生等人群食用。在选购豌豆时，要选深绿色、有光泽 的新鲜豆子，掐一下，嫩的有水流出，老的则硬硬的。