哪些人最该吃鸡蛋
上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养科营养师 唐墨莲
鸡蛋是优质蛋白质的来源，蛋白质含量在13%左右，脂肪含量为10%~15%，碳水化合物含量低，富含多种微量元素。蛋黄是蛋类中维生素和矿物质主要集中的部位，并且富含磷脂和胆碱，对健康十分有益。《中国居民膳食指南（2016）》推荐，蛋类的摄入量为40~50克/天。以下几类人群更应该保证蛋类的摄入。
青少年。青少年处于学习阶段，生长发育迅速，对能量和营养素的需求量高于成年人，充足的营养是青少年智力和体格正常发育，乃至一生健康的物质保障。鸡蛋作为优质蛋白质来源，更是不可或缺，需保证每天摄入一个。
孕期和哺乳期女性。孕期对能量、蛋白质、钙、铁、碘、叶酸的需求增加。孕妇身体得有适当的脂肪蓄积和各种营养储备，才有利于产后泌乳。作为母乳喂养的主体，哺乳期女性营养状况不仅关系到自身健康，而且与乳汁的分泌、婴儿的生长发育密切相关。鸡蛋富含胆碱，可促进脑部发育和提高记忆力，对胎儿和婴幼儿脑部发育起重要作用。
老年人。与青年和中年时期相比，老年人身体功能出现不同程度的衰退，如咀嚼和消化能力下降、酶活性和激素水平异常、肌肉萎缩等。为延缓肌肉衰减，应摄入富含优质蛋白质的瘦肉、海鱼、蛋类、豆类等食物。老年人群易出现吞咽障碍，可以将鸡蛋蒸成蛋羹，其中加入肉末、虾仁等，以增加优质蛋白质的摄入。
夜盲症患者。蛋黄中含有丰富的维生素，如维生素A、维生素D、B族维生素等。维生素A参与视杆细胞内视紫红质的合成和再生，以维持正常的暗视觉。当人体维生素A缺乏时，视杆细胞内视紫红质合成减少，暗适应时间延长，缺乏严重时将引起夜盲症。因此，此类患者应适当保证鸡蛋的摄入，特别是蛋黄，不能丢弃。
健身人群。 一般推荐高强度运动后摄入足够的蛋白质，以补充运动后肌肉蛋白的丢失，如蛋白粉、鸡蛋白、鸡胸肉等。相较于鸡蛋白而言，蛋黄脂肪含量较多。因此，推荐健身人群只吃鸡蛋白增加蛋白质的摄入。▲
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