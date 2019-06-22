北京医改：医保补报金额30日前打入参保人账户

本报讯（记者 解丽）昨日，北京青年报记者从市医保局了解到，昨日20点之前，各定点医疗机构要对2019年基本医疗保险住院类费用结算数据再次清理检查，确保所有住院类数据全部上传入库。因调整医保住院最高支付限额而需要补报的金额将于本月30日之前直接打入参保人对应账户，无需自行申报。

据了解，为配合医改，根据市医疗保障局、市财政局印发的《关于调整基本医疗保险住院最高支付限额等有关问题的通知》，自2019年1月1日起，调整城镇职工、城乡居民住院最高支付限额。调整后，参加城镇职工基本医疗保险的在职职工和退休人员基本医疗保险住院最高支付限额由30万元提高至50万元；参加城乡居民基本医疗保险的参保人员基本医疗保险住院最高支付限额由20万元提高至25万元。超转人员参照城镇职工退休人员执行。

而为了保障参保人员及时、准确享受医疗保险待遇，北京市医保局指出，各定点医疗机构要严格按照数据上传相关规定，由专人负责数据上传工作，做到每日清理检查。在2019年6月21日20点之前，各定点医疗机构要对2019年基本医疗保险住院类费用结算数据再次清理检查，确保所有住院类数据全部上传入库。对因定点医疗机构未按要求及时上传住院类费用，出现了“超统筹、超大额”数据，导致的医疗保险基金损失，责任由定点医疗机构承担。

同时，对于在医改启动前，已经超过原最高支付限额的参保人员，医保经办机构要进行费用补报。市医保局强调，费用补报是根据医保系统中参保人员的就医报销数据按照新政策自动计算应补报金额，补报金额将在6月30日之前直接通过银行打入参保人银行账户。这意味着参保人员无需自行申报。

探访

慢阻肺长处方 “社区”开出250张

昨天上午11点左右，家住丰台区嘉园二里的赵女士来到马家堡社区卫生服务中心找到家庭医生，给自己90岁的老父亲赵先生开了8盒羧甲司坦口服液。赵女士表示，她的父亲患有慢性阻塞性肺病已经多年，以前每周都得到社区卫生服务中心开一次药，而这次，她一次性就开了8盒，一个月的用量，再也不用每周跑一次了。今年6月15日医耗联动综合性改革启动之后，在社区既往四种慢病长处方的基础上，新增慢阻肺一个月的长处方服务。截至20日，全市社区卫生服务机构累计提供慢阻肺患者长处方（一个月）服务250人次、慢阻肺长处方250张。

市卫健委相关负责人介绍，慢阻肺长处方有别于高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中四类慢性病长处方，四类慢病长处方最长可开2个月，慢阻肺在治疗过程中可能涉及抗菌素的使用和更换，部分患者的用药也包含激素的成分，为保证诊疗及用药安全，慢阻肺长处方最长可开1个月药量。政策实施后，本市长处方用药将覆盖高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、慢阻肺五种疾病，累计有122种药品纳入长处方服务。

市卫健委相关负责人表示，使用长处方后每次节约医保基金40元，老人每月少跑社区卫生服务中心2次，节省了往返路上的时间和费用。此项便民服务措施不但能够满足慢阻肺患者长期用药需求，提高患者用药便捷性和依从性，还能提高患者的获得感，特别是行动不便人群的就医体验，吸引居民到基层首诊，推进本市分级诊疗制度建设。

据了解，慢阻肺是慢性阻塞性肺疾病的简称，英文简称COPD，它是由于气道炎症造成小气道结构的改变而形成的持续性气流受限的疾病，是最常见的慢性呼吸系统疾病，患病率高、疾病负担重，对居民健康构成严重威胁。主要症状表现为长时间咳嗽、咳痰、气短、气喘、呼吸困难和活动能力下降，最后可能累及全身各系统。据世界卫生组织分析，全球目前有6亿人患有慢阻肺，平均每年约有270万人死于慢阻肺，慢阻肺已成为仅次于脑血管病、心脏病的世界第三大致死原因。根据原国家卫生计生委2015年发布的《中国居民营养与慢性病状况报告》，我国40岁及以上人群慢阻肺的患病率约为9.9％。2018年中国成人肺部健康研究显示，20岁及以上成人的慢阻肺患病率为8.6％，40岁以上则高达13.7％。

如何在社区卫生服务机构享受到慢阻肺长处方政策？首先，患者需有明确诊断，提供二级以上医院门诊或住院病历。同时，要签订家庭医生签约服务协议，接受签约家庭医生服务团队健康管理，签订“申请长处方知情同意书”。此外，患者的治疗方案要明确，长期服用长处方药品范围内同类药物，适合在社区卫生服务机构诊疗。

文/本报记者 蒋若静

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丰台区为社区医疗机构建设“号源池”

据丰台区卫健委党委书记、主任刘婉莹介绍，丰台区通过积极发挥北京天坛医院“丰台区社区智慧家医工作室”的纽带作用，实现医医协同，精准转诊。天坛医院为丰台区签约患者设置“智慧家医号”，为社区转诊预留专用号源，社区签约患者可通过工作室的“绿色通道”，转诊享受天坛医院“三优先”服务，即辅助检查优先，门诊诊疗优先和全科住院优先。通过医医协同为签约居民提供转诊预约、门诊诊疗、住院期间诊疗、住院后康复及后续诊疗等服务，打造无缝衔接的家庭医生签约服务。

目前，丰台区与北京市预约挂号统一平台协商，将平台的挂号功能植入医生工作站，同时二三级医院向丰台区预留一定比例的门诊号源，成为基层医疗卫生机构“号源池”，实现社区家庭签约医生登录平台为签约患者提供精准预约转诊服务，增加家庭医生和签约患者之间的黏合度。目前方庄社区卫生服务中心已实现签约医生为居民在平台预约号源的功能。

值得一提的是，丰台区还积极打造智慧医疗。目前，在马家堡社区卫生服务中心，一个“健康大脑”智能监测系统十分引人注目，上面实时显示了大量居民的血压数据、家庭医生团队数、社区卫生机构数、血压测量总数据等等。丰台区马家堡社区卫生服务中心主任陈应军介绍，这个系统能覆盖整个马家堡街道的社区卫生服务中心和社区卫生服务站，只要居民一测血压，数据就会上传，集合居民的健康信息，中心可以根据这个系统看到不同区域、不同个体的血压情况，并针对其特点采取相应的手段，比如开展健康教育。预计今年年底，系统还将接入糖尿病监测项目，将街道居民的两大慢病管理起来。

文/本报记者 蒋若静