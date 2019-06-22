跌倒，对老年人尤为危险

跌倒已经成为我国65岁以上老年人因伤致死的首位原因。近日，在国家卫生健康委发起的“老年健康宣传周”期间，由国家卫健委老龄健康司指导、中国老年学和老年医学学会主办的“全国老龄健康传播与促进行动2019（敬老孝老，防跌倒，家安心）”项目启动，并由中国老年学和老年医学学会老龄传播分会、中国疾控中心慢病中心、国家卫健委北京老年医学研究所等七家机构联合发布《老年人防跌倒联合提示》（简称《提示》），呼吁全社会从强化老年人个人意识、促进居家适老化改造等方面努力，重视跌倒对老年人健康和生命的严重威胁。

老年人发生骨折的主因是跌倒

跌倒是对老年人健康的严重威胁，老年人发生创伤性骨折的主要原因是跌倒。中国疾控中心慢病中心伤害防控室主任段蕾蕾解读《提示》时表示，每年因伤到医疗机构就诊的老年人中有一半以上是跌倒所致。同时，老年人年龄越大，因跌倒而受伤或死亡的风险越高。

老年人跌倒与衰老、疾病、环境等多方面因素有关。衰老导致的步态稳定性下降、视听觉功能下降、肌肉力量下降、骨骼退化、平衡功能减退等，以及神经系统疾病、眼部疾患、骨关节疾患、心理和认知功能疾患等，此外，居家环境不适老都可能使跌倒危险性增加。

《提示》指出，跌倒是可以预防和控制的。提高健康意识、了解健康知识、积极进行科学运动锻炼、养成良好的行为习惯、消除环境中的跌倒风险，适当使用辅助工具都是预防跌倒的有效方法。运动锻炼能增强柔韧性和平衡能力，对于老年人非常重要。

同时，在老年人日常生活中，提倡一个“慢”字。转身、转头动作慢，起身、下床速度慢，行进与外出也要慢。若老人不慎跌倒，一定不要急于起身，以防造成更严重的二次伤害。尤其要提醒的是，老年人发生跌倒后，无论受伤与否，都要及时告诉家人或医生。

居家适老化改造十分必要

国务院办公厅2019年4月印发的《关于推进养老服务发展的意见》中提出：促进养老服务基础设施建设，其中包括实施老年人居家适老化改造工程。此次发布的《提示》中强调，家庭中是老年人跌倒发生最多的地方，因此，适老化的居家环境可以有效降低老年人在家中发生跌倒的概率。

居家适老化改造通常包括：在楼梯、过道等地方安置扶手；消除门槛及地面高度差；增设高度适合并带有扶手的换鞋凳；将易湿滑的地面更换成防滑材料；选用安全稳定的洗澡椅，并采用坐姿沐浴；在淋浴区和坐便器附近增设扶手；在卧室通往卫生间等常用过道添加感应灯；选择高度适宜的床，并在床边设置易伸手摸到的台灯等。同时，居家适老化改造可请专业机构进行评估和实施。

预防老年人跌倒需要个人、家庭和全社会共同努力。我们呼吁全社会共同行动，提高公众及老年人防跌倒的意识和能力，为老年人提供适老化居家环境和无障碍公共环境，降低老年人跌倒的风险，让更多老年人“懂健康知识，做健康老人”，助力健康老龄化。

积极锻炼 预防跌倒（链接）

1、运动锻炼有助于降低老年人跌倒及跌倒引起的骨折风险

●科学运动锻炼能保持或增加老年人的肌肉力量，减缓因衰老引起的关节僵硬，提高身体柔韧性和平衡能力，保持骨骼健康等。

●建议老年人尽量保持身体活动，尽可能增加力所能及的日常活动，减少久坐等静态行为。

●老年人每周应保持至少150分钟的中等强度的身体活动，如散步、骑自行车、健身操等，或根据身体情况进行适当的体育锻炼。

●建议老年人每周至少有2天进行肌肉力量练习，如靠墙蹲马步、弹力带练习等。

●建议老年人每周至少有3天进行增强平衡能力、柔韧性的练习，例如太极拳、八段锦、平衡操、舞蹈、单脚站立等。

2、学习防跌倒知识，养成良好行为习惯，有助于预防老年人跌倒

●主动学习防跌倒知识和技能，增强防跌倒意识。

●合理用药，并请医生评估所用药物，预防因药物使用造成的困顿、眩晕等引发跌倒。

●养成良好行为习惯，如：放慢转身、转头、起身、下床速度，避免登高取物，不走过陡的楼梯、台阶和坡道，避免去人多及地面湿滑的场所等。

●穿合身的衣服，穿合脚、防滑的鞋。

●根据身体条件适时选用拐杖、助行器、助听器等辅助工具。

●有骨质疏松的老年人可根据情况使用髋关节保护器。

3、跌倒后不要太急于起身，以防止出现二次损伤

●老年人跌倒后太急于起身有可能造成更严重的二次损伤。

●老年人跌倒后应在确保环境安全的情况下，先通过自身感觉和轻微活动身体判断损伤程度。

●若跌倒后损伤较为严重，应尽可能保持原有体位，向周边人求助或拨打急救电话等待救助。

●老年人发生跌倒后，无论受伤与否，都要及时告诉家人或医生。

●如发现有老年人跌倒，应先确保环境安全，根据跌倒者的受伤情况进行相应处理。

(本报记者 喻京英)