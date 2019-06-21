夏天怎样打开孩子正确的运动方式

夏季，孩子们摆脱了厚重衣物的束缚，随着暑假的来临，孩子们的运动量和运动项目逐渐增加，随之而来的是青少年儿童运动损伤也开始增多。近日，记者采访了湖南省人民医院小儿骨科主治医师文捷，根据儿童骨骼生长发育的特点，帮家长进一步了解不同年龄阶段孩子适合的运动、饮食和常见骨科疾病。

A 婴儿带脖圈游泳危害大

典型案例

杨女士每月都会带6个月大的宁宁(文中未成年人均为化名)去附近的商场游泳。宁宁只要到水中就十分开心惬意。但最近，杨女士察觉到宁宁戴上环绕脖子的游泳圈后，表现出挣扎、不愿的状态。最近一次游泳完宁宁的脖子上竟然出现了红肿、破皮的现象。杨女士困惑了，难道保护孩子不溺水的脖圈竟对孩子有危害吗？

健康提醒

文捷提醒，婴儿游泳对婴幼儿的生长发育是有益的，但脖圈对于脊椎没有完全发育完成的婴儿存在巨大隐患。脖圈充气过多会造成孩子颈部不适，而充气不足则不能支撑婴儿漂浮在水面。从安全性来看，脖圈不仅有可能擦伤宝宝娇嫩的肌肤，也容易伤害他们稚嫩的颈椎。宝宝戴上脖圈之后头不能随意动，但脖子以下的身体却在运动，此时颈椎和下边身体相接部位的活动范围特别大，非常容易引起宝宝颈椎部位的损伤。且用脖圈游泳有可能使颈动脉窦受压。人体颈部的颈动脉窦如果受压可能引起血压下降、心率减慢，导致脑部缺血，引起昏厥。

“一岁之后的婴儿游泳时，可佩戴带肩带的腋圈及臂圈辅助游泳。小于一岁的婴儿游泳时，需要父母或专业陪护人员托住婴儿的背部或正面拉住婴儿的两臂，使婴儿面部、头部露出水面练习游泳。”文捷表示，婴儿游泳时，应有专人陪护，陪护中密切观察其身体反应，婴儿如表现出不适或不愿，应中止游泳。开始学习阶段10分钟即应出水，之后可根据情况适当延长至15至20分钟。

B 忍耐疼痛小伤拖成大伤

典型案例

正读初二的小凯在体育课上和朋友们一起打篮球，一不小心肩膀撞到篮球架的杆子上。当时小凯感觉撞到的地方隐隐作痛，但为了正在萌芽的男子汉气概，小凯决定忍下疼痛，可这一隐瞒差点出了大事。三周后，小凯发现受伤的地方竟然长了个鼓包，忙匆匆赶往医院。医生告诉小凯，当时撞到杆子上已经造成他锁骨骨折，因为没有得到治疗，骨折已畸形愈合，错位的骨头长了出来形成鼓包。

健康提醒

文捷表示，年轻气盛的孩子刚刚接触集体活动，很可能因为一时冲动而参与自己并不擅长的运动，甚至拒绝热身，受了伤也隐忍不言。

像小凯这样步入青春期的孩子正处在骨骼生长高峰期，身体软骨向骨转换，此时如果缺乏正确运动意识极易受伤。文捷提醒家长，一定要注意这个年龄阶段的运动强度和运动量，孩子在运动中受了伤要多关心，如果发现孩子活动受限、身体局部红肿的情况，应立刻送医，以免将小伤拖成大伤。

“母子连心，如果妈妈发现孩子情况不太对劲又说不上来，建议先来医院检查。”文捷介绍，曾经有妈妈因为观察到孩子走路有点跛、洗澡的时候手抬得没有平常高等细节，立刻带孩子来医院，让孩子的骨折伤情得到了及时治疗。

除了需要注意运动前后的身体保护，饮食也至关重要。文捷提醒，在孩子们骨骼发育的过程中，一定要注意给孩子补钙，除了吃钙片外，晒太阳和补维生素缺一不可。“在运动前我们应该注意孩子能量的摄入，最好不要饮用牛奶等饮品，易产生肠胀气，影响运动效果。在运动后我们应该注意孩子碳水化合物和能量的摄入，及时补充营养。”文捷表示，孩子的饮食一定要注重平衡多样，高钙高蛋白。

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儿童骨骼更柔软却更易骨折变形

在常人的印象中，柔软的东西难以折断。儿童骨骼虽然相对于成人骨骼更柔软，关节韧带力量强，但更易骨折变形。在陪伴引导孩子运动的过程中，家长要尊重孩子生长发展规律，分阶段制定孩子的运动计划，以免造成不必要的运动损伤。

0至7个月：家长们应尽量不干预孩子自己完成节点运动。如孩子在吃手时，是在用手和嘴同时感知事物，训教口手协调能力，家长不应该阻止。

8个月至1岁：这个阶段是孩子学习站立翻滚的阶段，家长应尽可能避免借助学步车等器械，不提着孩子上肢强迫站立，避免大范围、剧烈运动。鼓励孩子自己翻爬滚站，让孩子尝试抓握东西，不打击孩子信心，多鼓励孩子。

1至3岁：这个阶段，孩子骨骼快速增长，好奇心、平衡力、活动范围也在增加。可以通过抛接软物、适当跑步、踢球、骑平衡车等运动来锻炼身体。

3至5岁：此时迎来骨骼生长高峰期，孩子的精细运动能力开始发育，粗大运动能力提升，团队意识开始萌芽，开始出现运动性损伤，家长要格外注意对孩子的运动保护。在这个阶段，推荐孩子接触丢沙包、跳绳、骑车、拍踢球、跳跃、短程跑步等运动。

6至10岁：开始步入学龄期的孩子正式接触体育课程，协调能力、好奇心、运动能力都在增加，但运动力量发育不足，容易因为不恰当运动而造成扁平足、骨折等运动疲劳性损伤。此时推荐孩子尝试球类、游泳、骑车、武术、爬山等运动。

10至14岁：步入青春期的孩子迎来了第二个骨骼生长高峰期，身体软骨向骨转换，此时如果缺乏正确运动意识极易受伤，如在体育运动中过度使用踢小腿的动作易造成胫骨结节撕脱骨折。此时应该以学业体育运动为主，注意热身、运动量和运动保护。

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