生活垃圾分类带来哪些变化

今年1月1日，《重庆市生活垃圾分类管理办法》（以下简称“办法”）正式实施，办法明确生活垃圾应按有害垃圾、易腐垃圾、可回收垃圾和其他垃圾实施分类。截至目前，垃圾分类正式走进重庆市民的生活已有半年时间。那么，垃圾分类后给我们的生活带来了哪些变化呢？

已养成分类投垃圾习惯 小区环境更好了

每天早上，家住九龙坡区二郎街道钢球小区的邱沛萍婆婆，都会提着至少两个塑料袋出门。塑料袋里，装着的是垃圾。垃圾种类又各有不同：可回收的塑料瓶子、可回收的废纸张、易腐垃圾等，她都完完全全区分开来。“形成习惯了，家里准备了多个垃圾桶，扔之前，我都是分类投放。”邱婆婆说。来到楼下，她走到垃圾分类投放点的智能垃圾箱旁，刷卡后，将不同的垃圾分别投入不同的箱体内。

邱婆婆今年73岁。她告诉记者，钢球小区是老旧小区，因为长期没有物业管理，一度存在乱扔垃圾的现象。本以为这一问题会随着时间的推移持续扩大，但这一年来，乱扔垃圾的现象不仅得到遏制，而且小区环境也变得越来越干净整洁。这一切都要从小区开展居民生活垃圾分类试点工作开始讲起，除了发放生活垃圾分类宣传册和推送生活垃圾分类常识，小区还设置起了多个垃圾分类投放点和一个智能垃圾箱。记者采访时注意到，这个智能垃圾箱不仅明确了废纸、纺织物、金属、塑料瓶、一般塑料，旁边还有一个小的箱体，用来收集过期药品、电子垃圾等有害垃圾，可谓分类精细。

记者了解到，目前，钢球小区由原来每天1.8吨混装垃圾减少到1.3吨，其中易腐垃圾0.4吨，其他垃圾0.8吨，可回收物0.1吨。居民知晓率达到100%，参与率98%，投放准确率83%。

保护环境还能兑换商品

何乐而不为

位于经纬大道1099号的半山七号小区，于2010年建成投用，目前，实际入住居民达1201户。

昨日上午，小区10栋住户刘女士告诉记者，从她家到最近的智能垃圾箱只有1分钟的路程。自从开展垃圾分类宣传工作以来，他们不仅得到了垃圾分类的知识手册，还获得了建档的卡片以及分类垃圾桶和印有二维码的分类垃圾袋，生活垃圾分类的意识也随之增强。因为参与生活垃圾分类较早，目前，她的积分卡里有不少积分，还拿着去智能垃圾箱旁的兑换机，兑换了香皂、杯子等日常用品。她介绍，因为卡内积分可以兑换日常用品，家人目前也越来越积极，加入到生活垃圾分类的队伍里。“分类投放生活垃圾对小区环境和大的生态环境都有好处，而且，赢得的积分也可以兑换日常用品，何乐而不为呢。”她说。

记者了解到，截至目前，半山七号小区生活垃圾从原来的混投混装清运模式，转变为居民家中源头分类、投放的模式，小区居民生活垃圾分类知晓率达到100%，生活垃圾

分类参与率达87%，投放准确率达82%，易腐垃圾收运处理率达86%，居民们都自觉参与到垃圾分类的实践活动中，养成了自觉爱护环境的好习惯。

生活垃圾怎样分类

小学生也“门儿清”

同样，在九龙坡区歇台子小学，自开展生活垃圾分类活动以来，垃圾分类的知识已经渗透到34个班1651名学生的心中。昨日上午，记者来到歇台子小学看到，小学大门不远处，就设置了一个智能垃圾箱，不同的箱体上分别写着废纸、塑料瓶子等投放物，而旁边的兑换机里，则装着蜡笔、肥皂等小商品。

对于如何区分生活垃圾，四年级1班的杨馨蕊同学“门儿清”。她告诉记者，生活垃圾主要分为4类，即可回收物、易腐垃圾、有害垃圾和其他垃圾，废纸、废塑料、塑料瓶子、废包装物、废旧纺织物等都是可回收物，而有害垃圾则包括废杀虫剂、消毒剂，废旧药品、废旧电池等等。

“不只是我，我们班的同学们都知道这些垃圾分类知识。”她还介绍，因为坚持生活垃圾分类投放，他们班的积分已经有20分。“别小看这20分，它说明我们已经投放了40斤的可回收物。”

截至目前，歇台子小学从原来的混投混运模式，转变为各楼层分类、投放、分类收集、分类运输的模式，学校垃圾分类知晓率达100%，垃圾分类参与率达100%，投放准确率85%，垃圾分类氛围正日益浓厚，垃圾分类意识正逐步形成。

投放的垃圾去了哪里

这个系统可查

记者了解到，办法实施以来，市环卫集团积极作为，将垃圾分类工作延伸至最前端。

2018年，市环卫集团主动协助九龙坡区开展垃圾分类工作，垃圾分类现已覆盖该区30个小区、10万居民，实现居民垃圾分类普遍应知应会、初步养成分类投放习惯，为全市推广垃圾分类工作积累了宝贵经验。

其中，除了张贴标语海报、分发宣传单、入户宣讲，让居民知晓垃圾分类要求和知识，还在试点小区楼栋出入口、公共广场等设置分类垃圾投放桶900余个，方便居民分类投放。同时，还开通“账户”，对正确分类投放的居民进行积分奖励，并存到居民的“账户”，居民所获积分可到小区指定地点、垃圾分类运输智慧化网络物流系统等兑换生活小物品，激发市民参与垃圾分类热情。另外，安装垃圾分类智能收集箱，居民分类投放自动称重积分后，箱满会自动发送卫星信号通知收运。而收运时，也是分类收集易腐垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾。

至于“你分类投放的生活垃圾去了哪里”？市环卫集团表示，他们开发了垃圾全生命周期管理系统，车辆、箱体、转运站、处理厂均安装GPS系统和监控设施，垃圾投放、收集、运输、中转压缩、处理全程实时动态监控。除了管理部门可全程监控垃圾收运处理全过程，居民也可查询自己投放的垃圾的流向和处置情况，以及产生的社会经济、环境效益。

生活垃圾按4个类别分类实施

生活垃圾应该如何分类？你家的生活垃圾，分得清楚吗？

1有害垃圾

主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等；

2易腐垃圾

主要包括相关单位食堂、宾馆、饭店等产生的餐厨垃圾，居民日常生活产生的厨余垃圾，农贸市场、农产品批发市场产生的蔬菜瓜果垃圾、腐肉、肉碎骨、蛋壳、畜禽产品内脏等；

3可回收物

主要包括废纸、废塑料、废金属、废包装物、废旧纺织物、废弃电器电子产品、废玻璃、废纸塑铝复合包装等；

4其他垃圾

指除上述类别之外的其他生活垃圾。

（记者：朱婷）