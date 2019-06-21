据报道，日前，北京市公安局通州分局破获一起跨区非法倾倒垃圾案。嫌疑人从朝阳区装运大量垃圾后，于夜间运至通州区宋庄镇六合新村附近道路倾倒，对周边环境和居民生活造成恶劣影响。目前，9名嫌疑人已被依法刑事拘留。倒个垃圾也被刑拘？在很多人看来，这样的处理似乎有点“过重”了，但从现行法律上来看，并没有什么问题。

我国法律严格保护生态环境，严惩污染环境的犯罪行为。《刑法》规定了污染环境罪，明确“违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。

根据两高自2013年6月19日起施行的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，具有“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上”“违法所得或者致使公私财产损失三十万元以上”等18种情节的，就应当认定为“严重污染环境”，以污染环境罪追究刑事责任。

就这起案件来说，不法分子夜间异地倾倒大量垃圾，导致通州区宋庄镇六合新村附近道路上堆满了固体垃圾，其中大部分为建筑废材，砖头、瓦片、渣土，还有少量生活垃圾，气味刺鼻，虽然违法所得、财产损失可能还不到30万元，但生活垃圾中往往含有传染病病原体，建筑垃圾中也不乏有毒物质，从数量上看更明显超过3吨，且对周边环境和居民生活造成恶劣影响，已达到了追诉入罪的标准。

从司法实践看，对于此类倾倒生活垃圾、建筑垃圾污染环境的行为，各地也多以污染环境罪进行惩处。之前的“苏州太湖西山倾倒垃圾案件”，3名跨省运输、倾倒固体废弃物的被告人，被苏州市姑苏区人民法院判决污染环境罪成立，处以有期徒刑5年6个月至4年6个月、并处罚金30万元至5万元不等的刑罚。发生在广东的“全国首宗海上倾倒垃圾污染环境案”，3名被告人分别被珠海市中级人民法院以污染环境罪判处有期徒刑4年、3年3个月、3年，并处罚金。

对于这起污染环境案的不法分子，连夜辗转异地倾倒垃圾，原想的是“神不知鬼不觉”，打的如意算盘是有关部门不会动真格。但是，公安机关会同城管、环卫等部门的调查处理，司法机关的追诉审判，击碎了他们的幻想，更传递出刚性执法、保护环境的强烈信号。跳出个案，对于那些潜在的不法分子，这样的一课也不无教育和震慑意义，如此高昂的违法成本，可以使他们自觉不碰倾倒垃圾、污染环境的法律红线。

保护生态环境，从不是一句空洞的口号。“绿水青山就是金山银山”，既要靠刚性的法律规定，更要靠严格的法律执行。倾倒垃圾被刑拘的鲜活案例，映照了从严保护生态环境的法治态势。该较真的较真，该追责的追责，我们生活的环境才会更宜人。

（作者：刘婷婷，系法学副教授）