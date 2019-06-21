不必把体力劳动与脑力劳动对立起来

“美国小学生平均每天的劳动时间为1.2小时，韩国0.7小时，而中国小学生平均每天的劳动时间只有12分钟。”日前，这组数字在网上引发热议。记者调查发现，中小学生自理能力缺失与劳动意识淡薄现象普遍存在，劳动时间、劳动能力“双赤字”情况突出。专家表示，“我国青少年劳动教育缺失问题，已到了令人担忧的地步。”

青少年不劳动、不会劳动、不愿劳动的现象，确实较为普遍化。比如，某县妇联对一所重点中学高一学生做过的调查显示，从没洗过衣服的占79%，不会或不敢使用电饭锅、液化气炉的占67%。留心我们身边，也可发现太多孩子不会包书皮、不会整理书包、不会叠衣服、不会缝扣子。

但是，如果把劳动仅局限于体力劳动，或者一提起劳动就是叠衣服、洗袜子、刷碗、扫地，是不是窄化了劳动的内涵？对学生来说，当然不能“衣来伸手饭来张口”，应该掌握基本的劳动技能，也应该热爱劳动，这样才符合“德智体美劳全面发展”的要求。但是，把劳动等同于体力劳动，把脑力劳动与体力劳动割裂开来乃至对立起来的做法，显然不客观，也不可能让人服膺。

从“人生在勤，不索何获”，到“业精于勤而荒于嬉”，从“成由勤俭败由奢”，到“一勤天下无难事”，中华民族不仅热爱劳动，更对勤劳、勤奋、勤俭有一种融入血液般的信仰。所谓的勤与劳，就包含丰富含义，既有动手层面的劳动，也有动脑层面的劳动，比如古人所称的“宵旰忧勤”中的勤、“宵旰忧劳”中的劳，就不可能只是干体力活。

即便是传统意义上的劳动模范，所做的也不只是体力劳动。比如，一些被誉为“匠心筑梦”的大国工匠，他们让人震撼的，是对职业有热忱，对劳动有热爱，以及掌握炉火纯青的技艺。“技可进乎道，艺可通乎神。”如果只是简单重复“低级”劳动，而没有创新精神，没有日复一日的钻研，就不可能成为大国工匠，也不可能被评为劳模。

对新时代的孩子来说，他们的视野更开阔，所承受的压力似乎也更大。这体现在脑力劳动更多样化，压得孩子喘不过气，究其因，脑力劳动有时比体力劳动更累。劳动是包罗万象的，不是只干家务才是劳动，孩子做功课也可归为劳动的范畴。干创造性的事，比如搞发明创造，也是劳动。此前，中国教育科学研究院研究员储朝晖提醒：“各地适当开展劳动教育是有必要的。但是要注意劳动的内涵就是生活的一部分，不要简单理解为只有体力劳动，这是我们曾经犯过的一个错误。”观照现实，这一断定是有道理的。

“劳动教育的最终目的是人的健全发展”，按照这一判断，无论动手还是动脑，无论流汗还是“烧脑”，只要有益于自身的健康，有益于人格塑造，都可归为劳动。

更应该看到，基于人类发展的大势，整个社会的体力劳动时间在缩短，特别是进入人工智能时代，很多体力工作完全可交给机器人。有人预言，随着人工智能越来越强大，50%的工作都将被人工智能取代。还有一个例证是，日前，马云参加联合国数字合作高级别小组谈话，称自己从业25年还只会收发邮件，仍是个新人，“这个时代已经不再是拼体力，而是拼内心、拼头脑”。其实，不是说体力劳动不好，而是说体力劳动和脑力劳动共同定义了劳动。随着时代进步，拼头脑确是大势所趋。

时代在变，劳动精神永远不变，热爱劳动的人是幸福的，也是有充实感和成就感的。崇尚劳动，就应该反对将体力劳动与脑力劳动相对立的观点。一言以蔽之，无论体力劳动还是脑力劳动，只要动起来就值得赞赏。

（作者：王石川，系媒体评论员）